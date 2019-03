Aguado propone un solo protocolo anticontaminacion para la región y Garrido dice que cae en la "desesperación electoral"

Publicado 14/03/2019 11:00:02 CET

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha insistido este jueves en que todos los municipios de Madrid se rijan por un solo protocolo anticontaminación y no que cada una de las grandes localidades cuente con el suyo propio.

"¿Es que hay una contaminación distinta?", le ha preguntado el portavoz 'naranja' al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, en la sesión de control del Pleno de la Cámara regional.

Para Aguado, hay "serias" dudas de que las políticas para mejorar el medio ambiente y frenar la contaminación "estén siendo eficaz". En este punto, ha criticado que existan tres "macrovertederos" en la Comunidad y que cada día se viertan en ellos "más de una tonelada de basura sin tratar". A su parecer, esto es algo propio de los años 80.

Asimismo, ha afeado que desde el Ejecutivo autonómico se hable "de parkings disuasorios pero no se construya ninguno". Además, ha incidido en que los que hay no están vinculados al transporte público y que en algunos casos "no son ni parkings sino explanadas donde más que aparcar el coche lo tiras".

Aguado ha recordado que en los últimos nueve años de forma "sistemática y consecutiva" se han superado los límites permitidos por la ley en materia de calidad del aire en la ciudad, "no solo Carmena sino también Botella". En este punto, ha recordado que en los primeros 36 días de 2019 se han ya superado los limites.

"Me dirá que es culpa de Carmena, en parte sí porque solo presenta ocurrencias que más que ofrecer soluciones complican la vida de los ciudadanos, pero en Coslada, en Getafe y en Leganés también se han superado los límites. Algo habrá que hacer", ha espetado.

Por su parte, a estas palabras ha contestado Garrido, quien ha hecho hincapié en que la Comunidad tiene "el aire más limpio de la última década" y se han reducido un 20 por ciento los contaminantes en estos años.

Así, ha defendido que tiene un compromiso con el medio ambiente y la salud y de ello es prueba la Estrategia de Calidad del Aire, que acaba de revisarse. Además, entre otras actuaciones, ha desgranado que van a ampliar la red de calidad del aire y a fortalecer la colaboración la Agencia Estatal de Meteorología para mejorar las predicciones e informar mejor a los ciudadanos sobre las medidas.

Garrido ha explicado además que han aprobado el protocolo para episodios de alta contaminación que obliga a los municipio a elaborar sus propias hojas de ruta y lo importante es que "sirve para unificar los diferentes criterios que puedan adoptar los municipios en el ejercicio de sus competencias" así como se ha constituido la Mesa Regional del Vehículo Eléctrico.

"Frente a la prohibición y el intervencionismo de otros partidos nosotros creemos en la eficacia de las ayudas y también de la disuasión", ha defendido. El resultado, para Garrido, ninguna de las seis zonas que motorizan figura en los procedimientos de infracción abiertos por la Comisión Europea, como si ocurre con la ciudad de Madrid.

A Aguado le ha pedido que no caiga en "la trampa", porque aunque su partido "no tenga muchas ideas propias" y quieran recibirlas todas del PP, "ya que asuman estrategias de Podemos criticando la política medioambiental de la Comunidad es una acto de desesperación electoral viendo que aquello que creían que era el 'sorpasso' se va a quedar en un mal paso".