Aguado rechaza mirar encuestas y defiende que desde el Gobierno se está "trabajando bien"

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguaod, ha rechazado tener en cuenta las encuestas y ha defendido que desde el Gobierno regional se está "trabajando bien".

Según el barómetro de ABC/GAD3 publicado este sábado, el PP en la Comunidad doblaría su representación en la autonomía, hasta subir a los 27 escaños en la Asamblea de Madrid, mientras Ciudadanos se desplomaría y el PSOE se mantendría prácticamente igual.

En declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, en la Puerta del Sol en la celebración del Dos de Mayo, Aguado ha indicado que solo cree en las encuestas que hacen desde su formación porque creo que otras tienen como objetivo "generar estados de opinión".

En cualquier caso, ha incidido en que desde el Ejecutivo autonómico se está "trabajando bien" y que es la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, quien lo lidera por lo que eso tiene "consecuencias en la opinión pública para bien".

"Me alegro que sea así pero todavía no tenemos elecciones, faltan tres años espero, y lo que hay que hacer es seguir trabajando. A mí hoy por hoy me importa muy poquito las encuestas, me importa que lo hagamos bien, que trabajemos bien, y ya cuando lleguen las elecciones que cada madrileño decida que formación política le representa mejor", ha declarado.