Aguado, sobre que Serra vaya en listas de Más Madrid, cree que no hay diferencia con Podemos y solo "buscan sillones"

28/02/2019

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha indicado este jueves que tiene "todo el respeto" en cómo el candidato de Más Madrid a liderar la Comunidad, Íñigo Errejón, configura sus listas pero que no tiene diferencia con Podemos y "solo buscan los sillones".

En un desayuno informativo organizado por Vanity Fair, Aguado, al ser preguntado sobre que en la lista que encabeza Íñigo Errejón para la Comunidad, su número dos sea la portavoz actual de Podemos en la Cámara regional, Clara Serra, ha asegurado que tiene "todo respeto" por cómo configura su lista pero que no ve "mucha diferencia entre Más Madrid y Podemos".

"No sé que va a aportar Más Madrid...una lucha de siglas que desde mi punto de vista busca más sillones y más puestos que los que lleva Podemos. Hemos visto toda la Legislatura la lucha de sillones y he visto cómo discuten entre ellos, los pablistas, contra los errejonistas, contra los anticapitalistas y ahí están en una guerra permanente", ha criticado.

A su juicio, ahora están "a ver cómo cortan la cabeza al que está y quién va a seguir y quién no" y "esos son sus debates". No obstante, ha asegurado que tiene buena relación tanto con Serra como con Errejón y no ha querido entrar en más planteamientos.

"Los madrileños decidirán si es Errejón la persona idónea para presidir la Comunidad. Yo creo que no, y si depende de mi grupo, Errejón no será presidente", ha aseverado.