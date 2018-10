Aguado ve posible que se vuelva a reprobar a Van Grieken por el retraso en obras de colegios

Publicado 23/08/2018 13:50:05 CET

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido este jueves al consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, que deje de dar "excusas" por los "retrasos" en la finalización de las obras de los centros educativos y ha anunciado que "es posible que se le vuelva a reprobar otra vez".

Aguado ha visitado las obras de construcción y de ampliación de cinco centros educativos de Getafe y ha asegurado que "hay muchos alumnos que otra vez se van a encontrar con que no pueden entrar en sus colegios y tienen que estar desplazados o comer en otros centros o hacer gimnasia en los pasillos".

En su opinión, esta es la realidad un año más con colegios e institutos que "no están preparados a tiempo, mientras el Gobierno regional pone excusas y dice que son casos puntuales, pero eso que se lo expliquen a las centenares de familias que se van a desplazar".

Según Aguado, el PP actúa "como los malos estudiantes, siempre dejando todo para última hora", por lo que ha pedido al consejero de Educación que "deje de dar excusas y ponga soluciones para que el año que viene no pase lo mismo por la desidia, dejadez y falta de planificación".

"Hay algunos centros como el colegio de El Bercial que está sobre pilotes, con la estructura de hormigón y poco más, y eso no puede ser, no puede pillar con el pie cambiado a un Gobierno el hecho de que haya niños que tienen que ser escolarizados, y no valen las excusas", ha subrayado.

A su juicio, hay dinero y presupuesto y lo que hace falta es voluntad política, ya que hay otro colegio donde "los niños llevan conviviendo ocho años con obras y si hay un gobierno que se conforma con eso que se aparte y deje a Ciudadanos gobernar".

Aguado ha recordado que al consejero de Educación ya se le ha reprobado una vez y "es posible que se le vuelva a reprobar porque no es justo y los ciudadanos no se merecen un consejero que tenga las obras como están, que sea incapaz de poner en marcha la ley de gratuidad de libros de texto o la ley de universidades". "Cuatro años perdiendo en materia educativa por un consejero que no ha estado a la altura", ha apostillado.