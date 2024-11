La alcaldesa de Alcorcón refrenda retrasar las obras en A5 por falta de plan de movilidad y responsabiliza a Almeida

Recuerda que Alcorcón es uno de los municipios más afectados por estas obras, que le dejarán sin líneas interurbanas de autobús

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa (PSOE), ha refrendado este martes la propuesta del Ministerio de Transportes para retrasar las obras de soterramiento de la A-5 para garantizar un plan de movilidad "serio, riguroso y razonable" que a día de hoy no existe y ha censurado la "irresponsabilidad" del Ayuntamiento de Madrid como promotor de la cubrición de esta vía por reclamar la gratuidad de la R-5 pero "sin querer poner un duro".

"Vamos directos al caos porque no hay un plan de movilidad, sino que es todo improvisación e imposición", ha denunciado la alcaldesa en declaraciones a los medios tras la reunión celebrada este martes en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) para estudiar las alternativas de movilidad y de la que ha dicho salir con "preocupación".

La regidora ha censurado que el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida reclame la gratuidad de la A-5 pero no quiera "poner un duro" y ha explicado que únicamente Alcorcón, a algo menos de 30 kilómetros de la capital y uno de los municipios del eje de la A-5 más afectados, se ha mostrado dispuesto a financiarla "en la parte de la financiación de autobuses", en el transporte público, pero no "el transporte privado".

"El Ayuntamiento de Madrid evidentemente está pensando en sus vecinos y vecinas, pero desde luego no puede ser que el resto de los municipios, que vamos a ser los afectados, porque tenemos muchos trabajadores que van para Madrid todos los días y vuelven a nuestros municipios, tengan que tener esos costes de esa obra del Consistorio", ha alegado.

Así, ha cargado contra la "cerrazón" y "culpabilización de la Renfe" del Ayuntamiento de Madrid, "promotor de las obras de soterramiento de la A-5", y ha abogado por retrasar los trabajos. "No sé si hasta marzo, hasta abril o hasta el mes de enero", ha defendido, con el objetivo de hacer "entre todos" un plan de movilidad "serio, riguroso y razonable".

En la misma línea, ha recalcado que el Consistorio capitalino, como impulsor de esta obra, es el responsable de garantizar un plan de movilidad que a día de hoy "no existe". "Me hace mucha gracia que nos digan que sabemos que había una obra, que no sé si tenemos que estar, el resto de los municipios, a la vista de la plataforma de contratación del Estado para ver qué se le ocurra al señor Almeida tocar y que el resto de los municipios tengamos las consecuencias de sus obras", ha ironizado.

UNO DE LOS MUNICIPIOS MÁS AFECTADOS

La alcaldesa ha recordado que Alcorcón es uno de los municipios más afectados por estas obras, que le dejarán sin líneas interurbanas de autobús. En este sentido, ha agradecido al Ministerio de Transportes y a la Comunidad de Madrid los refuerzos de hasta el 40% en Cercanías y de hasta un 10% en Metro.

Testa ha rechazando que la estación de Puerta del Sur se convierta en un intercambiador provisional de líneas interurbanas de distintos municipios. "No puede ser que en el Consorcio Regional de Transporte, donde estamos todos los municipios, el planteamiento sea que las líneas van a volcar en Cuatro Vientos y que van a volcar dentro de mi municipio, en una zona que es directamente inviable, que es Puerta del Sur, y que ya les hemos dicho que es absolutamente inviable en lo técnico", ha censurado la alcaldesa, que ha indicado que en el encuentro se han comprometido a revisar esta queja.

Según ha detallado, el Ayuntamiento de Alcorcón "quiere que sus líneas de autobuses lleguen hasta Príncipe Pío, en ese carril bus que además están diciendo los técnicos, y si no llegan a Príncipe Pío, que lleguen hasta el Campamento". En concreto, en el Consistorio inciden en la necesidad de establecer parkings disuasorios y habilitar un carril Bus VAO que permita la circulación fluida hasta Príncipe Pío, autobuses con frecuencias constantes que lleguen a Madrid en 17 minutos y al menos uno de los dos carriles que queda libre debería ser fluido.

"Estamos ofreciendo al resto de la Comunidad de Madrid, en la zona del eje sur, aparcamientos disuasorios para que podamos también aceptar al resto de viajeros del resto de los municipios. Y, por supuesto, hacer aportaciones extraordinarias a la Consorcio Regional de Transportes para hacer líneas express y reforzar la línea interurbana en este eje", ha zanjado.