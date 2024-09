La alcaldesa de Rivas presenta formalmente en la Consejería de Vivienda la petición de zona tensionada para el municipio

La edil ha enfatizado la necesidad de movilizar las viviendas vacías en el municipio



MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, Aída Castillejo, acompañada por su concejala de Urbanismo y Vivienda, Yasmín Manji, ha presentado esta mañana una solicitud formal ante la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid para que declare el municipio como una "zona residencialmente tensionada", en base a la Ley estatal de vivienda.

Esta declaración tiene como objetivo implementar una serie de medidas que regulen el alquiler y faciliten el acceso a la vivienda, un problema que la alcaldesa ha calificado como "estructural" en todo el país.

"Acabamos de registrar la solicitud para que Rivas sea reconocida como zona tensionada. Somos conscientes de que el problema de la vivienda es uno de los más graves que enfrenta España, y Rivas no es ajena a ello. Hemos trabajado durante años para ser la ciudad con más viviendas protegidas por habitante, pero necesitamos más herramientas para afrontar esta situación", ha explicado a los medios.

En esta misma línea, la alcaldesa ha subrayado la importancia de la colaboración entre administraciones. "No pueden ser ajenas al problema ninguna de las instancias del Estado. Ya contamos con 83 nuevas viviendas de alquiler que estarán listas el próximo año, destinadas principalmente a los jóvenes. Pero esto no es suficiente si las demás administraciones no se comprometen", ha afirmado.

La concejala de Vivienda, quien también ha intervenido ante los peridistas a las puertas de la Consejería, ha detallado las medidas que podrían adoptarse en caso de que se apruebe la declaración de Rivas como zona tensionada.

Entre las más destacadas, ha mencionado la regulación del precio del alquiler, así como la prórroga extraordinaria anual para contratos de arrendamiento en las mismas condiciones que el contrato vigente. "También se pretende garantizar que los nuevos contratos mantengan el precio de alquiler del contrato anterior", ha añadido.

Asimismo, la edil ha enfatizado la necesidad de movilizar las viviendas vacías en el municipio. "Es fundamental incentivar fiscalmente a aquellos propietarios que alquilen viviendas a largo plazo. Esto no solo permitiría aumentar la oferta de alquiler, sino también regular los precios, que en muchos casos se han disparado en los últimos años", ha señalado.

Ante la pregunta de si se establecerán topes en los precios del alquiler, la regidora ripense ha recordado que las medidas están contempladas dentro de la Ley de Vivienda. "Todo está regulado en la ley. La declaración de zona tensionada nos permitirá aplicar estas herramientas en Rivas", ha subrayado, defendiendo la importancia de utilizar "todos los recursos disponibles" para paliar la crisis de vivienda.

Cuando se le ha preguntado si espera una respuesta favorable por parte de la Comunidad de Madrid, la alcaldesa ha mostrado su confianza en que así sea. "Espero que nos den el visto bueno. No utilizar estas herramientas sería un error y no tendría justificación, ni desde el punto de vista social ni político", ha remarcado.

No obstante, la alcaldesa también ha reconocido no haber tenido oportunidad de dialogar directamente con el consejero de Transportes, Jorge Rodríguez, sobre la solicitud. "No he podido hablar con el consejero sobre este tema en concreto, aunque sabemos que desde la Comunidad de Madrid se han emitido declaraciones que sugieren una cierta resistencia a este tipo de medidas", ha lamentado.

A pesar de las posibles reticencias de la Comunidad, la alcaldesa ha insistido en que "boicotear herramientas que podrían aliviar el problema de la vivienda no tiene justificación alguna". Según sus palabras, "declararse en rebeldía frente a una herramienta que puede ayudar a resolver un problema estructural no es defendible desde ninguna perspectiva social o política".

LA VIVIENDA, "UN PROBLEMA ESTRUCTURAL"

El municipio de Rivas no es el único en la región que ha presentado esta solicitud. Según ha informado la regidora, otros municipios ya han hecho lo propio, aunque algunos han recibido respuestas negativas por parte de la Comunidad de Madrid. "Sabemos que hay otros ayuntamientos a los que les han contestado en contra, pero nosotros hemos tardado más porque queríamos hacer un estudio técnico muy exhaustivo que respalde nuestra solicitud", ha explicado.

Castillejo ha insistido en la necesidad de que todas las administraciones, desde el ámbito municipal hasta el estatal, colaboren para solucionar lo que ha denominado "un problema estructural". "Si no trabajamos juntos, nos volveremos a quedar en agua de borrajas. Necesitamos que la Comunidad de Madrid y el Gobierno central acompañen a los municipios con ayudas económicas que nos permitan seguir ampliando el parque público de vivienda", ha indicado.

Actualmente, Rivas cuenta con uno de los parques públicos de vivienda en alquiler más grandes de la Comunidad de Madrid, en relación con su población. "Es el más alto en términos relativos, pero todavía es necesario seguir ampliándolo. Para eso, necesitamos la colaboración de todas las administraciones", ha finalizado la alcaldesa.