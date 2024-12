Alejandro y María Laura, el dúo que perdió su hogar en Paiporta: "La música es nuestra salida para sacar todo el dolor"

La Comunidad empezará a incluir a artistas y compañías afectadas por la DANA en su programación cultural para apoyarles

Alejandro y María Laura son un dúo musical peruano que estrenaron su primer hogar en Paiporta (Valencia) una semana antes de la DANA. Aquella casa estaba situada en la planta baja de un edificio, cerca del cauce del río de la localidad donde estudia su hija pequeña. Un mes después de perder su vivienda y muchos de sus recuerdos, vuelven a retomar su música para sacar "sus miedos y su dolor".

"Estamos en un proceso de redireccionar todo lo que nos ha pasado. No lo hemos perdido todo. Al contrario, agradecemos todo lo que tenemos, pero ha sido un acontecimiento brutal para todos", reflexiona María Laura en una entrevista concedida a Europa Press.

Este martes acuden al acto institucional que organiza el Gobierno regional para celebrar el Día de la Constitución. Ambos serán los encargados de homenajear a todas las víctimas de esta catástrofe natural, que ya alcanza los 222 fallecidos en la Comunidad Valenciana.

"Nuestro primer aviso fue por parte de los vecinos, que tocaron los timbres de todos los pisos para alertar de la crecida del agua", recuerda la cantante. María Laura decidió sacar su coche del garaje para dejarlo sobre las vías del tren. La poca conexión que había en los móviles provocó mucha preocupación para Alejandro y su hija.

"Ellos no sabían si yo estaba bien. Como se ha visto en varios vídeos, los coches eran arrastrados por las calles y mi pareja pensó que yo podía estar ahí. Felizmente, eso no pasó y nos reunimos al día siguiente", destaca emocionada la artista. Solo algunas de sus cosas se salvaron, como su guitarra acústica, pero la mayoría no resistió la inundación.

Tras recibir ayuda de vecinos, familiares y de sus seguidores, Alejandro y María Laura viven ahora con su hija en un piso de alquiler que acaban de firmar por un año de contrato. Para María Laura, esto les da "algo de certeza en la vida, para tener un poquito de calma y poder ir recuperando su vida poquito a poco".

"FUIMOS TAN FELICES"

El dúo peruano cantará en la Real Casa de Correos su canción 'Fuimos tan felices', que forma parte de la segunda parte de su álbum 'Dos hemisferios'. "Cuando vuelvo a cantar estas piezas cobran un significado distinto para mí. Antes las letras hacían referencias a una metáfora sobre nuestra infancia, pero después de la DANA, no puedo evitar pensar en todo lo que nos ha pasado", señala María Laura.

Y es que, el coro de esta canción hace referencia a "perderlo todo a la vez", una situación que "nunca pensaron vivir literalmente", sino sobre cómo la niñez o los recuerdos pasan muy rápido. "Va a ser extraño cantarlo. Yo siento que no he perdido todo, porque tengo familia y salud, pero ha sido un evento violento", admite.

La artista defiende que la música es "terapéutica" y "muy necesaria" para sacar "ese dolor y esos nervios que hay en el cuerpo". "Todo eso tiene que salir por algún lado, ya sea con el canto o con las herramientas que cada uno tenga. Para mí la música es un canal de salida, una forma de progresar", remarca.

Alejandro y María Laura han cantado "muy poco" desde la catástrofe, pero ambos han subrayado que cuando han dado ese paso "ha sido muy especial". "Es como conectar con este placer y libertad que nos da la música para sacar las tristezas y comenzar a encontrar un poquito la felicidad", recalca la artista.

Desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid han avanzado a Europa Press que trabajan en un proyecto destinado a apoyar a los artistas y compañías de pequeño y mediano formato de los municipios afectados por la DANA. En concreto, serán incluidos en la programación cultural que depende del Gobierno regional.