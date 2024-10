Alemida critica que municipios catalanes estarán "sobrefinanciados" y se van a "menoscabar" servicios públicos en Madrid

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado este martes que los municipios catalanes vayan a estar "sobrefinanciados" en comparación con otras localidades de España por la financiación singular en Cataluña, algo que va a "menoscabar" los servicios públicos que se prestan en Madrid, Valencia o Sevilla.

"Nosotros tenemos una serie de servicios que tenemos que prestar, que tenemos que dar la garantía de poder prestar y que el cupo catalán posiblemente va a afectar y va a menoscabar esos servicios públicos", ha defendido el regidor en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press.

Almeida ha reivindicado que ciudades como Madrid, Valencia o Sevilla no van a hacer un "frente común" contra Cataluña o los catalanes sino que van a defender los derechos de sus ciudadanos.

"A mí me parece muy bien, de verdad, que se incremente la financiación, me parece muy bien que en Cataluña haya determinados recursos, pero que quiero que eso no quiebre la igualdad entre españoles", ha afirmado, a la vez que ha explicado esta situación diciendo que de una tarta si uno se queda un trozo más grande a los demás les va a llevar "un trozo más pequeño".

Sobre la posibilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de abordar la financiación de manera bilateral, el primer edil considera "razonable" la posición de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de reunirse con el presidente con un orden del día y de que la financiación se aborde entre todas las comunidades autónomas.

"Esto no es una cuestión de que vamos a ver si hablando con cada presidente de comunidad autónoma rompemos un poquito a los presidentes del Partido Popular (...) La financiación se aborda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque esto no es una cuestión de cada comunidad autónoma, sino una cuestión del conjunto de la nación", ha criticado Martínez-Almeida.