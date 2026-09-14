Almeida acusa a Más Madrid de una adhesión "inquebrantable" a Sánchez y de ser "lo peor del sanchismo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, interviene durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado este lunes a Más Madrid de mantener una adhesión "inquebrantable e incondicional" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha situado a la formación encabezada por Rita Maestre como "la peor expresión del sanchismo".

"No he escuchado una sola palabra de Más Madrid que no sea la adhesión inquebrantable e incondicional a Pedro Sánchez", ha lanzado Almeida durante un desayuno informativo organizado por Club Siglo XXI.

A juicio de Almeida, la formación de Maestre ha prestado un respaldo "incondicional y sin ningún tipo de protesta" ni petición para Madrid al Gobierno de España.

"Nos vamos a enfrentar a lo peor del sanchismo: a la conjunción del sanchismo de Estado puro que son Óscar López y Reyes Maroto, pero también a todos aquellos que han hecho posible la degradación democrática, constitucional y del Estado de Derecho", ha afirmado Almeida.

"PEOR RESULTADO DE SU HISTORIA"

El regidor ha vaticinado además que la izquierda obtendrá en 2027 "el peor resultado de su historia" en la ciudad y le ha reclamado que haga "un examen de conciencia" en lugar de responsabilizar a los madrileños.

"No podrán volver a decir que la culpa es de los madrileños, no podrán señalar a los madrileños ni decir que ellos lo hacen todo bien", ha advertido.

En este sentido, el alcalde ha acusado a PSOE y Más Madrid de acudir al sur de la capital en cada campaña para sostener que el PP gobierna "para unos pocos" y olvidarse después de sus vecinos durante el resto del mandato.

Frente a ese discurso, ha avanzado que el PP acudirá a los barrios para defender su gestión en ámbitos como la vivienda pública, la seguridad, el gasto social o la celebración de acontecimientos como la Fórmula 1.

"Rita Maestre y Reyes Maroto no van a engañar a los madrileños, no van a secuestrar su voto", ha aseverado Almeida, quien ha contrapuesto el proyecto de los 'populares' de "progreso" con otro de izquierdas que, en su opinión, no ofrece "ninguna esperanza".

De cara a los comicios de 2027, el primer edil ha defendido así un modelo "firmemente asentado en los valores constitucionales" y en "el espíritu de la Transición", que busque "sumar", la "concordia" y la convivencia entre diferentes.

"La búsqueda de esa concordia en una sociedad que ahora tiene muchísimos acentos diferentes, pero que se siente madrileña en cuanto pisa esa tierra. Una ciudad que piensa de manera muy diferente, pero que tiene un objetivo común es simplemente vivir en sociedad y que podamos prosperar todos juntos sin dejar a nadie atrás", ha concluido.