Almeida afea al Gobierno central que presuma "de escudo social" cuando no permite a ayuntamientos emplear superávit

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado este viernes al Gobierno de la Nación que presuma de "escudo social" cuando no permite a los ayuntamientos emplear el superávit o remanente de tesorería contra la crisis social y económica causada por la pandemia.

"No entiendo que el Gobierno de la nación no responda a los ayuntamientos", ha manifestado tras un acto con el Banco de Alimentos en el Palacio de Cibeles, donde ha indicado que habló con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con quien sigue estando de acuerdo en que "es incomprensible que no se nos permita emplear capacidad financiera que está inmovilizada por decisión política".

Almeida ha manifestado que los consistorios no cejarán en su empeño de poder emplear estas cuantías, pues de lo contrario irán a amortizar deuda de forma anticipada. "Si no nos quieren dar nuestro dinero, al menos tengan el gesto de explicarle a todos los españoles por qué no quieren que empleemos 420 millones de euros", ha expresado sobre el caso de Madrid.

El Informe de Intervención determina que del remanente de tesorería disponible en 2019 se han quedado sin destinar a los fines previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (amortización de deuda, aplicación a la cuenta 413 y ejecución de IFS) un total de 420.055.051 euros.

Sin embargo, el real decreto ley aprobado por el Gobierno de la nación sólo permite destinar 300 millones entre todas las corporaciones locales de España, de manera que Madrid sólo podría emplear apenas 20 millones de euros de los 420 disponibles.

Esta fue una de las medidas que solicitaron las siete ciudades más pobladas del país al Gobierno de la Nación en una Declaración suscrita esta misma pasada. Un grupo en el que se incorporarán próximamente Palma de Mallorca, Bilbao y Las Palmas de Gran Canaria.