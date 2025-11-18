Almeida afirma que el concierto de Apple en Sol, con Amaia y Dellafuente, tiene los permisos en una actuación "ejemplar"

Archivo - La cantante y actriz Amaia actúa durante un concierto, en el Movistar Arena - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado que el concierto en la Puerta del Sol esta tarde con el que Apple celebra su 40 aniversario en España, con actuaciones como las de Amaia y Dellafuente, tiene todos los permisos en una actuación "ejemplar" por parte de la empresa.

"La actuación de la empresa ha sido ejemplar", ha alabado a la compañía desde la colocación de la primera piedra del nuevo centro cultural, con biblioteca y auditorio, que el Ayuntamiento va a construir en El Cañaveral.

El primer edil ha explicado que Apple se puso en contacto con la Administración al tener la idea y que representantes de la compañía se la trasladaron directamente poniéndose en contacto con mandos policiales y con responsables de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid. Para Almeida "es una buena oportunidad para disfrutar de un concierto que va a estar realmente bien".