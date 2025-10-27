Almeida anticipa la acumulación de cartón en alrededores de contenedores como 'punto negro' a mejorar en la limpieza

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anticipado la acumulación de cartón en los alrededores de los contenedores como 'punto negro' a mejorar en la limpieza de la ciudad.

El primer edil ha confirmado que esta misma mañana ha recibido el informe sobre la limpieza que le pidió al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y del que esta mañana no había podido extraer un análisis pormenorizado, que previsiblemente dará a conocer este martes en el Pleno.

"Madrid es una ciudad con estándares muy adecuados y razonables de limpieza pero a lo largo del último tiempo tenemos que hacer un esfuerzo por mejorarlos. Madrid no es una ciudad sucia, es una ciudad limpia, pero hay que mejorar para que sea más limpia", ha resumido.

Entre las variables a tener en cuenta está que la ciudad cuenta con "200.000 vecinos más en los dos últimos años y obviamente eso influye en la generación de residuos". También ha indicado que no se puede obviar el verano, con" más gente en la calle y también eso influye en los estándares de limpieza".

"Nos preocupa también considerablemente el tema de la acumulación de cartón en los contenedores y en ese caso vamos a trabajar con los comercios para hacerles ver la importancia de cumplir con los horarios en la recogida puerta a puerta. Los comercios también tienen que hacer el esfuerzo y el ejercicio de responsabilidad de sacar el cartón a la hora en la que se produce la recogida porque si no vemos escenas como las que estamos viendo", ha rogado el primer edil.

Y es que en Madrid se están viendo "acumulaciones de cartones, mientras los contenedores están vacíos porque hay sensores que permiten ir a vaciarlos de manera inmediata en cuanto se detecta que están llenos".