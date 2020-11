Almeida aplaude que el Gobierno exija PCR en origen pero recuerda su "discrepancia furibunda cuando lo pedía Madrid"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado este miércoles que el Gobierno de España exija pruebas PCR en origen a pasajeros procedentes de países de riesgo, si bien ha reprochado la "discrepancia furibunda" del Ejecutivo de Pedro Sánchez "cuando lo pedía Madrid".

"Lo veníamos reclamando desde hace 5 meses, se dijo desde el Gobierno que era innecesario, recibimos ataques por reclamar que se hicieran. Ahora tienen que explicar por qué ahora sí y antes no, cuando ya parecía lógico y razonable que se hiciera", ha señalado en una entrevista en Onda Madrid recogida por Europa Press.

Además, sobre la rebaja del IVA de las mascarillas del 21 por ciento al 4 por ciento ha indicado que "no son tiempos de vodevil, de espectáculos, de cambiar un día, y otra versión al día siguiente". En este sentido, ha reprochado "asistir a todo tipo de versiones de por qué no se bajaba del 21 al 4 por ciento".

El regidor, pese a poner en valor que los contagios disminuyen en Madrid, ha indicado que "no se puede bajar la guardia", ya que "el número de contagios sigue siendo alto". Ha añadido que "en este momento no se dan las condiciones" para un confinamiento domiciliario en la capital, pero que "no hay que descartar ningún escenario".