Almeida aplaude que Mazón vaya a aprobar presupuestos frente a Sánchez, que ni los ha presentado y "compra elecciones"

"Sánchez está fuera de la Constitución por convicción personal y realidad política. Si no los presenta está incumpliendo por segundo año"

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aplaudido que el presidente valenciano, Carlos Mazón, vaya a aprobar presupuestos, gracias a un acuerdo con Vox, frente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "ha incumplido la obligación constitucional que tiene de presentarlos, que no tiene mayoría parlamentaria y tiene que comprar elecciones".

"Pedro Sánchez debería presentar unos presupuestos al Congreso de los Diputados y, si no saca una mayoría que los apruebe, convocar elecciones. Eso es lo que debería ser normal en estos momentos porque Pedro Sánchez lleva con unos presupuestos desde el año 2023 y tiene que afrontar un incremento del gasto de defensa de unos 5.000 millones de euros", ha declarado desde la presentación del soterramiento de la Castellana.

Para Almeida es "una tomadura de pelo" el intento de Sánchez de tirar del "truco de la bolita", que es "sacar un poquito de aquí, sacar un poquito de allá para engañar a la Unión Europea", pero que lo que va a conseguir "es frustrar que España esté donde tiene que estar, que es con Europa y aumentando el gasto de defensa".

"En España no se puede gobernar sin el Parlamento y además tiene la obligación constitucional de presentar el presupuesto", ha reiterado el primer edil madrileño, por lo que considera "de traca que quienes durante tantos años han dicho que el PP estaba en rebeldía inconstitucional por no renovar el Consejo General del Poder Judicial, ahora les parezca que no cumplir con la Constitución presentando presupuestos no es estar esa rebeldía".

"PEDRO SÁNCHEZ ESTÁ FUERA DE LA CONSTITUCIÓN"

"En estos momentos Pedro Sánchez está fuera de la Constitución. Está fuera de la Constitución, no sólo por convicción personal, sino por realidad política, porque si no presenta los presupuestos estará incumpliendo por segundo año la Constitución", ha aseverado el alcalde de Madrid.

Eso le ha llevado a reiterar que un "gobierno serio", ante un aumento del gasto de defensa y sin presupuestos porque no tiene mayoría parlamentaria, lo que tendría que hacer es convocar elecciones porque "no hay más alternativas". "Si no, te deslizas hacia el autoritarismo, tan querido por Pedro Sánchez", ha acusado. "Al menos preséntalos, aunque los tengas que perder", ha remachado.

Volviendo la vista a Valencia, Almeida cree que es "una buena noticia" para la Comunidad que Mazón haya sido capaz de sacarlos adelante y se convierte en "la mejor prueba de que, al margen de todas las polémicas, hay un Gobierno que está enfocado en la reconstrucción, como el valenciano, frente a un Gobierno que se ha olvidado de la reconstrucción, que es el de España".

También se ha preguntado cuántas veces ha pisado Sánchez Valencia desde la dana. "¿Cuántas veces ha sido capaz de ponerse cara a cara con los valencianos? ¿Cuántas veces ha sido capaz de mirarles y preguntarles cómo están y que necesitan? Pedro Sánchez ni siquiera se atreve a ir a Valencia, salvo el viaje que hizo, que fue del Falcon al coche oficial, del coche oficial a la Delegación del Gobierno, de la Delegación del Gobierno al coche oficial y del coche oficial al Falcon", ha dibujado.

Almeida tiene claro que "hay algunos que están más interesados en que caiga Carlos Mazón a que Valencia se reconstruya y que los valencianos puedan ver una luz al final del túnel". "La luz al final del túnel y la esperanza es que haya un presupuesto en Valencia en estos momentos y eso lo ha conseguido Carlos Mazón, cuando Pedro Sánchez se ha olvidado, no habla ya de Valencia", ha reprochado.

El alcalde de Madrid no ha podido aportar nada sobre las declaraciones de Mazón y el Pacto Verde, para insistir en que "es mucho mejor para Valencia tener presupuestos que no tenerlos y que para España sería mucho mejor que se pudieran aprobar unos presupuestos que ni siquiera presentarlos pero, si no se pueden aprobar, que se convoque elecciones".