Almeida asegura que están "buscando maneras" para dar el servicio de cursos suspendidos por Educo "lo antes posible"

Archivo - Afectados por la quiebra de Educo en Retiro - MÁS MADRID RETIRO - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que están "buscando otras maneras" para dar el servicio de cursos y talleres afectados por la quiebra de Educo "lo antes posible".

Usuarios de centros de mayores afectados por la quiebra protestaron ayer durante el desarrollo del Pleno de la Junta de Retiro, cuya sesión fue paralizada durante 45 minutos por parte de la presidenta del distrito, Andrea Levy). La quiebra de la empresa Educación Cultura y Ocio SL (Educo), que gestionaba la actividad cultural de varios centros culturales, bibliotecas municipales y centros de mayores en la capital, se dio a conocer este verano, poniendo en jaque a miles de usuarios de los talleres.

Desde Matadero Madrid, donde ha inaugurado el Día de La Distribución 2025 organizado por la Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución (ANGED), Almeida ha aseverado que están "trabajando muy intensamente para encontrar una solución" reconociendo que "no es sencilla desde el punto de vista jurídico".

"Hemos preguntado a las empresas que quedaron clasificadas en siguiente lugar pero tienen que asumir una serie de deudas y de costes laborales de la gestión de la anterior empresa que hace muy difícil que ellos pudieran tener la viabilidad", ha reconocido el primer edil. "A partir de ahí estamos buscando otras maneras en las que podamos dar el servicio lo antes posible", ha indicado.