Almeida asegura que le llevaría "tres días explicar la trama de corrupción" del PSOE ante un juez

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que le llevaría "tres días explicar la trama de corrupción" del PSOE ante un juez, tras la denuncia presentada por los socialistas por injurias y calumnias.

"Estoy encantado de ir a los juzgados y lo que le voy a pedir al juez es que no me dé solo una hora, que como mínimo la corrupción del Partido Socialista me va a llevar tres días explicarla porque es tan compleja, tan amplia y tan extensa que no voy a tener solo con una hora", ha trasladado el alcalde ante los periodistas desde el Puente de Ventas.

Así, cree que debe "explayarse" sobre el asunto y dar todos los detalles. "No tengo ningún problema en acudir, en que Santos Cerdán me demande o anuncie que me ha demandado Santos Cerdán. Voy a ir con total tranquilidad, pero que lo que espero es que tenga tiempo de sobra", ha expresado.

Además, y sobre la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha trasladado que espera de qué explicaciones de por qué "se wasapeaba" con el presunto conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama.

"A mí no me consta que haya negado que se wasapeara con Víctor Daldama, no lo ha negado y por tanto, si no lo niega, es porque es cierto que tenía contacto con lo que denominan un comisionista y un delincuente confeso", ha criticado el primer edil.