Almeida asegura que Madrid debe ser "un oasis regulatorio" con reglas "claras, precisas y fáciles de cumplir"

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes que la capital debe ser "un oasis regulatorio" con reglas "claras, precisas y fáciles de cumplir" para conseguir mayor competitividad fiscal.

Así lo ha expresado en la segunda edición de la conferencia Global Trends que, bajo el lema 'Roadmap for Attracting Investment, Talent & Innovation in a Fragmented World', organiza la Cámara de Comercio de EEUU en España con la colaboración de Europa Press. "Nosotros nos sentimos orgullosos de ese dato que dice que el 70% de la inversión extranjera entra para España por Madrid, y no entra porque seamos la capital, entra porque aquí entienden que tienen las oportunidades necesarias para poder rentabilizar esa inversión", ha defendido.

Por otra lado, ha destacado "la importancia" de la calidad de vida en la ciudad y de seguir generando las mejores condiciones para que los ciudadanos entiendan que en Madrid tienen "el lugar ideal para poder hacer su propia vida".

"Cuando hablo de calidad de vida, hablo desde unos servicios públicos como los que tenemos en Madrid tanto desde el punto de vista de transporte público, desde la perspectiva de lo que es la sanidad o la educación y la generación de políticas de sostenibilidad", ha afirmado.

Considera Martínez-Almeida que Madrid es "una receta mágica para el futuro", una ciudad que "ha llegado y se quiere quedar", además de señalar que ahora mismo la capital está "en una situación de privilegio", al alcanzar unos niveles de relevancia global que no se habían adquirido hasta el momento.

"El mensaje que yo les quiero transmitir a todos ustedes, a las empresas, a los inversores, a todos aquellos que ven en Madrid una buena oportunidad, es que vamos a dar motivos para que esa oportunidad pueda quedarse y pueda cristalizar. El primero de los motivos que vamos a dar creo que ya está presente en esta ciudad en estos momentos, que es precisamente el talento, el factor humano y que tenemos, no tengo ninguna duda, la sociedad más libre, más abierta y más próspera que hay en estos momentos en España", ha reivindicado el alcalde de Madrid.

Sin embargo, ha trasladado que el Gobierno municipal quiere "seguir profundizando" y convertir a Madrid "en la mejor ciudad para vivir".

"Pero queremos contar con su confianza, solicitamos por tanto que tengan en claro que Madrid es un lugar preferente para poder venir, que Madrid es un lugar preferente para invertir, donde vamos a poner las facilidades necesarias desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista fiscal para que puedan seguir creciendo. Estamos elaborando en estos momentos una reforma ambiciosa de la ley de capitalidad de las ciudades de Madrid, precisamente para avanzar en esa senda", ha trasladado a empresarios e inversores.