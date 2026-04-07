Almeida asegura que la Semana Santa "desbordó las previsiones" convirtiendo a Madrid en "el primer destino turístico"

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, procesiona con el Jesús del Gran Poder - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que la Semana Santa "desbordó las previsiones" municipales hasta el punto de que Madrid se convirtió en "el primer destino turístico nacional", algo que "tiene mérito".

Desde la presentación de la Oficina de Información y Acompañamiento a Familias con Menores con Discapacidad (OIFAMDIS), el regidor ha recalcado que ese desborde de previsiones no ha supuesto en ningún caso un desborde de los servicios públicos porque, con independencia de la cantidad ingente de personas, no ha habido prácticamente ningún incidente".

Esto le ha llevado a agradecer la labor de los servicios de seguridad y emergencias con un dispositivo que "ha respondido perfectamente". También ha agradecido a las cofradías y hermandades por el trabajo que hacen durante todo el año "porque muestran la mejor cara de la ciudad de Madrid".

Aún sin cifras cerradas, el alcalde sí ha podido adelantar que "el impacto económico ha sido superior al de la Semana Santa de 2025", ayudado además por el buen tiempo. "Confiamos en que el impacto económico que alcancemos en esta Semana Santa posiblemente sea el más alto que hayamos alcanzado nunca precisamente porque la afluencia de personas ha desbordado las previsiones que teníamos", ha insistido.

El alcalde ha puesto en valor el hecho de que Madrid se haya convertido en el primer destino turístico nacional teniendo en cuenta que otras ciudades tienen sol y playa u otras Semanas Santa "grandísimas". "Es para sentirnos orgullosos", ha resaltado.