Almeida, sobre el aval del Constitucional a la ley de vivienda: "Que sea constitucional no quiere decir que sea útil"

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este miércoles que que la ley de vivienda sea constitucional no quiere decir que sea "útil", tras el aval que dio el tribunal a la mayor parte de la norma, tras estudiar el recurso presentado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra una serie de artículos.

"Nada afecta a lo que se trata en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid. Que sea constitucional no quiere decir que sea útil en el ámbito de la vivienda y del precio de la vivienda. Es decir, la propia ley establece que seremos los ayuntamientos y las comunidades los que tengamos la capacidad de poder determinar si aplicamos en determinadas cuestiones esa ley", ha señalado el regidor en declaraciones a los periodistas desde la Casa de la Villa.

Así, ha insistido en el "margen de maniobra" que tienen los ayuntamiento en el ámbito de la regulación de los precios.

"En Barcelona, el precio medio de la vivienda ha subido por encima de la ciudad de Madrid. Con esto no estoy diciendo que no tengamos un problema de vivienda en Madrid", ha subrayado, a la vez que ha insistido en que no comparte que este marco de actuación sea "la receta adecuada" para solucionar este problema.