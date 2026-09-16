Almeida carga contra Puente por anunciar "a bombo y platillo" unos trenes de Cercanías retirados de circulación

Los nuevos trenes de gran capacidad para Cercanías Madrid comienzan a prestar servicio - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cargado este miércoles contra el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por haber anunciado "a bombo y platillo" la llegada a la red de Cercanías de la región de unos nuevos trenes que han tenido que ser retirados de circulación "apenas dos semanas después".

"Los madrileños no nos merecemos que se nos anuncie a bombo y platillo nuevos trenes de Cercanías y que tengan que retirarlos porque sean incapaces de poder prestar el servicio ni a un ministro que está más atento a la Fórmula 1 que a resolver los problemas del tren" en la región, ha remarcado.

Renfe ha apuntado que está realizando "ajustes y mejoras" en los nuevos trenes de Stadler que realizarán las rutas de Cercanías Madrid, con un 20% más de capacidad. Según la empresa, varias unidades están ejecutando circulaciones de prueba y comprobaciones técnicas destinadas a optimizar su funcionamiento y fiabilidad, actuaciones que "no suponen, en ningún caso, la retirada de la circulación de los convoyes", cuya reincorporación está prevista para los próximos días.

En declaraciones a los medios en el Centro Municipal del Voluntariado, Almeida ha censurado que su llegada a la red de Cercanías de Madrid se anunciara "de manera propagandística" y "apenas dos semanas después" de que empezaran a rodar en pruebas las tres primeras unidades se sepa "que no pueden entrar en funcionamiento".

En esta línea, ha censurado a un ministro de Transportes, máximo responsable de la red de Cercanías, que se dedica a las "provocaciones innecesarias" y a "insultar" y "descalificar en lugar de a gestionar el servicio. "Si tuviera la categoría intelectual y personal de Óscar Puente, podría decir ahora fácilmente valla truño o los trenecitos o hacer alguna coña marinera como tanto le gusta hacer por Twitter", ha afeado.

"Como no tengo su categoría intelectual y política y que cada uno lo interprete como quiera, me limito a decir que los madrileños no nos merecemos tener a este ministro", ha añadido.