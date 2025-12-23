Almeida celebra el "gran resultado" de Guardiola en una época de "fragmentación" y "polarización"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recibe el Premio Or Janucá por parte de la comunidad judía, en el Hotel Intercontinental, a 20 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La comunidad judía de Madrid concede cada año este galardón a aquell - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha celebrado el "grandísimo resultado" de la candidata del PP a la presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en las elecciones del pasado domingo, en una época en la que "la fragmentación y la polarización hace que las mayorías sociales sean cada vez mas complicadas".

Así lo ha trasladado Almeida en declaraciones a los medios durante una visita al autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que recoge cartas de los niños a los Reyes Magos por Navidad, donde ha recordado que María Guardiola ha obtenido un 43 por ciento de los votos.

En este sentido, ha subrayado que el proyecto de María Guardiola ha alcanzado a "esa amplía mayoría de extremeños" que le han dado "la confianza" para gobernar en Extremadura.

