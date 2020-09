Almeida centrará sus esfuerzos durante el mandato en los Acuerdos de la Villa, pactos de Gobierno y la crisis social

Dice que "no hay salida a la crisis social sin los ayuntamientos" y afea a Sánchez que no permita emplear superávit: No nos tiene que decir en qué nos lo tenemos que gastar"

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha manifestado este miércoles que centrará sus esfuerzos durante el mandato a sacar adelante las 352 medidas de los Acuerdos de la Villa, a hacer realidad los pactos de Gobierno suscritos con Ciudadanos y a paliar la crisis social surgida a raíz de la pandemia por coronavirus.

Tres líneas de trabajo que han sido explicadas durante la hora y media que ha durado la intervención del regidor realizada con motivo del Debate del estado de la Ciudad de Madrid, el primero al que asiste como alcalde de la capital.

Para Almeida, quien ha comenzado su intervención con un recuerdo a los fallecidos por la Covid-19, hay una "premisa innegociable" en su tarea como alcalde, y es "que nadie se puede quedar atrás, que hay que resolver todas las cuestiones de vulnerabilidad" causadas por la pandemia.

De "fundamental" ha calificado llevar a cabo los pactos de Gobierno, "soluciones para la ciudad de Madrid" que continúan en vigor y que ya está en marcha el 90 por ciento de los mismos. También centrará esfuerzos en los 240.000 madrileños están en paro y afrontará "la crisis social".

En este punto ha indicado que "no hay salida a la crisis social sin los ayuntamientos", el cual ha recordado son "la administración más cercana", y ha vuelto a criticar que el Gobierno central no permita a los consistorios emplear el remanente de tesorería como estos dispongan. "No nos tiene que decir en qué nos lo tenemos que gastar", ha afeado.

Además, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no aceptara el "ofrecimiento sincero" para que acudiera a la capital, a los centro sociales de Madrid, con los hosteleros. "Simplemente que pisara la calle", ha expresado a renglón seguido.

"No puede ser que desde Moncloa, Sánchez nos diga a quienes hemos pisado la calle, porque os incluyo a todos ustedes, todos los concejales, lo que está pasando en Madrid", ha concluido.