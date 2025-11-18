Almeida cree que David Pérez está "haciendo un buen trabajo" en Hortaleza: "Tiene todo mi respaldo"

Archivo - El concejal-presidente de Hortaleza, David Pérez, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, cree que el concejal del PP David Pérez está "haciendo un buen trabajo" en Hortaleza y por eso tiene todo su "respaldo".

"David Pérez tiene todo mi respaldo por la labor que está haciendo", ha declarado el primer edil desde El Cañaveral, después de que 'eldiario.es' haya publicado que la Junta de Hortaleza "incumplió los requisitos de su propia convocatoria para adjudicar un contrato por valor de 10.500 euros en la celebración de la última cabalgata de Reyes de Sanchinarro".

Para Almeida, "David Pérez está haciendo una gran labor como concejal de Hortaleza, está impulsando un distrito que es una combinación entre lo que era un pueblo que llegó a Madrid y se anexionó hace unos 70, 80 años, con los nuevos desarrollos extraordinarios que hay allí, como Valdebebas y Sanchinarro", ha trasladado a los medios.

Cree que "cuando a uno le critican determinadas personas o determinadas asociaciones, a lo mejor es que lo está haciendo bien y no es que lo esté haciendo mal", convencido de que a Pérez "hay asociaciones y personas que le han puesto en el punto de mira desde el primer momento y que le van a criticar haga lo que haga".

En cuanto a la cabalgata, el alcalde ha explicado que "ha seguido la tramitación administrativa, con los controles que hay en el Ayuntamiento de Madrid", para invitar a que "cualquiera que se sienta perjudicado simplemente lo recurra" porque España es un Estado de Derecho. Desde el Gobierno entienden "que se ha debido proceder bien porque ha pasado los controles administrativos".