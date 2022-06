Almeida cree que es "difícil" tomar en serio a Sánchez por su política de "Tócame Roque" y su "desprecio" a madrileños

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este viernes que es "difícil" que se tome "en serio" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tanto en el ámbito nacional como en el internacional debido a su política del "Tócame Roque" y su "desprecio" a los madrileños.

"Parece que la política de Sánchez es la de Tócame Roque, y es muy difícil que te tomen en serio", ha expresado ante los medios de comunicación, desde el poliderportivo Blanca Fernández Ochoa, al ser requerido por la crisis de España con Argelia. El regidor ha defendido que el PP tiene al respecto "una posición muy clara".

Respecto a la inflación, Martínez-Almeida considera que la subida de precios "castiga a quien pero lo pasa" pero ha afeado que el Gobierno de la Nación "no hace nada por atajar este drama" porque no le afecta, ya que "si no, estaría tomando medidas de una vez, que es lo verdaderamente grave, porque es incapaz de resolverlo".

También ha criticado el anuncio de Sánchez de que la Agencia Espacial Española no estaría en la región. En opinión del primer edil madrileño, "empleó más tiempo en decir que no iba a estar en Madrid que en decir qué ventajas va a tener la Agencia y la inversión".

"Da igual que Madrid pueda tener las mejores condiciones para acogerla. No es que haya varias opciones, es que Pedro Sánchez descarta automáticamente que una de las opciones sea Madrid. Yo digo que se instalen donde mejores condiciones haya", ha expresado, para añadir a continuación que "es una ofensa al conjunto de los madrileños y demuestra el desprecio a los madrileños".