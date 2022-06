Maestre promete un proyecto "ambicioso y realista" para Madrid frente al de Almeida, "que no se preocupa de ser alcalde"

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha prometido, en caso de convertirse en nueva alcaldesa de la capital dentro de un año, un proyecto de ciudad "ambicioso y realista", frente al del actual primer edil, José Luis Martínez-Almeida, "que no se preocupa de ser alcalde ni de las cosas concretas" de la ciudad.

Así lo indicó anoche Maestre en una entrevista en 'Canal 33 TV de Madrid' recogida por Europa Press, quien ha aseverado también que Almeida no ha tenido buen año porque "se le han ido juntando escándalos y polémicas que empezaron con el espionaje a Ayuso, con la caída de Casado y luego con varios casos de comisiones millonarias que llegaban de la mano de algún familiar de algún miembro del PP". "Lo malo es cómo afecta a Madrid. Falta ocupación y preocupación por los temas centrales de Madrid", ha apostillado.

La concejala ha apuntado que las conclusiones de la comisión de investigación sobre el presunto espionaje desvelan que Almeida "intentó obstaculizar la comisión" y que personas muy cercanas a él "se extralimitaron e incumplieron el código ético de la EMVS". "Una persona dimitió sin saber por qué, Ángel Carromero (Coordinador de la Alcaldía). Eso le ha pasado factura al alcalde. Al igual que caso de las comisiones a Luceño y Medina; y otro caso que ya está en el Juzgado, el de Sinclair and Wilde, con 2,5 millones perdidos de personas que llegaron al Ayuntamiento a través del tío del concejal Borja Fanjul", ha subrayado.

UN ALCALDE "SIN RUMBO Y SIN PROYECTOS"

La líder municipal de la oposición ha reprochado al alcalde que destacara como su gran obra de la legislatura la nueva Plaza de España, infraestructura ideada y comenzada en el mandato de Manuela Carmena. "No ha puesto en marcha ni el soterramiento prometido en la A-5 ni ningún cambio estructural. Ni lo ha hecho ni lo ha proyectado", ha defendido.

La portavoz municipal de Más Madrid recuerda que las grandes reformas "no se pueden hacer chasqueando los dedos", pero critica que el actual regidor "ni las ha planificado". "No sé cuál es el plan para Madrid; sospecho que no hay alguno. Ha estado dedicado a la cruenta guerra del PP, que no le ha permitido ser alcalde", ha criticado.

Maestre también ha cargado contra la vicealcaldesa, Begoña Villacís, acusándola de elegir "un mal bando, el de tapar una corrupción presunta". "Esa posición es mala para la regeneración del Ayuntamiento. Ella eligió hacer alcalde a Almeida antes que a Manuela, que había ganado abrumadoramente las elecciones. Esa elección le está pasando factura a ella y a la ciudad de Madrid", ha indicado.

La portavoz de Más Madrid también ha incidido en la "soledad" del alcalde, "sin rumbo y sin apoyos estables" y deduce que por ello ayudó a crear "un Grupo Mixto ilegal, como dice una sentencia firme, que le sirviera para pactos de distintos tipos". Y ha avisado a Almeida que esas acusaciones sobre supuesta financiación irregular de Más Madrid "no van a ir a ningún sitio y no me van a arrastrar por ningún fango".

"Somos una organización coherente y centrada en el trabajo que tenemos que hacer antes de las elecciones y esas acusaciones nos afectan muy poco. En nuestra web se pueden ver las fuentes de financiación de Más Madrid. Y verán las aportaciones y donaciones qué hacemos las personas que queremos. Aquí o te financias con créditos bancarios o con aportaciones", ha resumido.

Según Maestre, "la tercera vía es por debajo de la mesa, con sobres, que es la que protagonizaban Almeida o los señores del peor". "Nosotros nos financiamos de forma honesta y transparente y está en la web; eso de ilegal no tiene nada", ha esgrimido.

"HAY MUCHAS POSIBILIDADES DE CAMBIAR DE GOBIERNO"

Preguntada por las encuestas, Rita Maestre remarca que existe una tendencia constante de subida de Más Madrid. "Ahora estamos en un 25% de los votos, no lejos de las elecciones pasadas, y hay un estancamiento y caída de Almeida, muy lejos de los porcentajes que le dan las encuestas a Ayuso en la misma ciudad. Hay muchas posibilidades de cambiar el Gobierno y para ello hay que trabajar en las cosas concretas. No solo en los problemas, sino también en las soluciones", ha explicado.

Como el caso de la basura en Madrid, donde la entrevistada reprochó a Almeida que "no ha vuelto a los niveles de inversión y personas contratadas cuando se sacó un nuevo contrato frente al horroroso de Botella", ha explicado.

También ha apoyado a la Plataforma de Medios Locales de Madrid, que solicitó el 24 de marzo una reunión de trabajo con el alcalde y el director de comunicación sobre la delicada situación de este sector, agravada en los últimos meses por el encarecimiento del coste del papel y de la energía. Sin embargo, tras varias idas y vueltas entre diferentes trabajadores municipales, aún no les ha recibido nadie.

TRABAJO "PICO Y PALA" EN LA CALLE

Por último, para lograr llegar a la Alcaldía, la líder de la oposición apuesta por "su buen trabajo de pico y pala y el calle a calle". Y no descarta ningún tipo de acercamiento con el proyecto que levante la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, porque "escucha y tiene una exposición al diálogo y la empatía y trabaja en las soluciones y problemas concretos".

Maestre también quiere aprovechar de los aciertos y errores de su etapa en el Gobierno de Carmena. "Vamos a llegar a Cibeles con un proyecto de reforma y transformación de la ciudad muy ambicioso, pero también realista y adaptado a lo que un Ayuntamiento puede o no puede hacer. Y los ritmos de la Administración, que ya conocemos. Estará más aterrizado y adaptado", ha prometido.