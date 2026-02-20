Almeida cree que exigir catalán para regularizar busca satisfacer "intereses" del Gobierno y no protección humanitaria

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida,en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calificado de "asombroso" que en Cataluña se exija saber catalán para la regularización de personas migrantes, algo que a su juicio no responde a un "proceso humanitario", sino al "puro interés político" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios desde el Pabellón de Convenciones de Casa de Campo, donde ha señalado que primero se impulsó con Podemos y ahora con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y ha respaldado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha anunciado que llevará esta cuestión a los tribunales.

"Luego todos aquellos que critican, que algunas veces se diga que si los inmigrantes que vienen a España tienen que aceptar las costumbres, como somos, nuestro modo de vida y nuestro ordenamiento jurídico y se escandalizan hablando de racismo y de xenofobia y ahora no se van a escandalizar en estos mismos términos cuando se introduce de forma un tanto arbitraria este requisito", ha expuesto.

Almeida ha insistido así en que el requisito lingüístico busca únicamente "satisfacer intereses puntuales" del Gobierno "sin proteger la dignidad de las personas".