Almeida, sobre la decisión de Abascal de seguir el desfile desde la calle: "El Rey está por encima de todos"

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afeado este domingo la decisión del líder de Vox, Santiago Abascal, de seguir el desfile de las Fuerzas Armadas desde la calle y no desde la tribuna de autoridades y ha recordado que "el Rey está por encima de todos".

El líder de Vox ha traslado por carta a el Rey esta decisión, así como la de no acudir a la recepción en el Palacio Real al entender que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utiliza estos acontecimientos "para blanquear un Gobierno sumido en una corrupción escandalosa y responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España".

Aunque ha defendido que "cada uno toma las decisiones que considera convenientes", el regidor capitalino ha recalcado que "el Rey está por encima de todos" y ha instado al líder de Vox a mirar "la lista de los que no" acuden a este acto presidido por los Reyes.

"Yo creo que es mejor estar en la lista de los que venimos y de los que estamos con el Rey el día de la Fiesta Nacional que en la lista de aquellos partidos que no vienen, como por ejemplo Bildu, como el PNV, como por ejemplo Junts, como por ejemplo ERC", ha defendido Almeida en declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Prees.