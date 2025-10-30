Almeida defiende que han aumentado los inspectores urbanísticos y que así ha sido constatado por Fiscalía

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, comparece en una rueda de prensa donde ha anunciado su dimisión como portavoz nacional del Partido Popular, en el Ayuntamiento de Madrid, a 22 de febrero de 2022, en Madrid (España). El alcalde h - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido el aumento de inspectores urbanísticos para apostillar que así ha sido constatado por Fiscalía.

Cree el regidor que a la izquierda "se le debería caer la cara de vergüenza" después de haber llevado el número de inspectores encargados de las viviendas de uso turístico (VUT) a Fiscalía acusando de "desidia" al equipo de Gobierno por un presunto delito de prevaricación pero "Fiscalía decretó el archivo".

"Dijo claramente que habíamos aumentado los inspectores, que habíamos aumentado la actividad, que estábamos cumpliendo con la debida diligencia todas nuestras obligaciones legales. Está ahí, en el texto de la Fiscalía", ha defendido en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Almeida incluso ha lanzado que a la izquierda "se le debería caer la cara de vergüenza". "No sé cómo tienen la vergüenza de acudir al Consejo Rector de la Agencia de Actividades cuando han presentado una denuncia a la Fiscalía, que la archiva y que dice que el Ayuntamiento actuó con la total y debida diligencia en el ámbito de las VUT", ha insistido.