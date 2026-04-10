Almeida defiende a la "grandísima portavoz" Ester Muñoz y asegura que "nadie puede dudar de su apoyo al Ejército"

Archivo - La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa posterior a la reunión de la junta de portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido a la "grandísima portavoz" del PP en el Congreso, Ester Muñoz, para asegurar que "nadie puede dudar de su apoyo al Ejército".

Lo ha hecho tras presentar la 48ª edición de Zurich Rock 'n' Roll Running Series Madrid, 24 horas después de que Muñoz comparara la detención de un militar español por parte de Israel con un control de tráfico.

"Conozco a Esther Muñoz y es una grandísima portavoz. Además no se puede poner nunca en duda su compromiso con las Fuerzas Armadas, su defensa de las Fuerzas Armadas", ha remarcado el primer edil, para destacar que su compañera de filas tiene "una extensa trayectoria pública y quien le quiera buscar tres pies al gato, quien quiera hacer una polémica de esa expresión, se equivoca".

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