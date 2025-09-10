Almeida defiende que "entre la inflamación de la izquierda y Vox" está el "sentido común y la moderación" del PP

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad en el salón de sesiones del Pleno de Cibeles - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido que defiende que "entre la inflamación de la izquierda y Vox" está el "sentido común y la moderación" del PP, con la propuesta de los de Javier Ortega Smith para que "se vete cualquier organización, promoción y financiación con recursos públicos municipales de actividades que hagan referencia explícita a conflictos internacionales, incluyendo el conflicto entre Israel y Palestina", iniciativa que llevarán al Pleno de Puente de Vallecas que se celebra esta tarde.

"Menos mal que los madrileños tienen la garantía de que entre la izquierda y Vox está el Partido Popular. Y donde está el PP está la amplia mayoría de los madrileños porque si no no se explican nuestros resultados electorales. Entre la inflamación de unos y la inflamación de otros está el sentido común y la moderación que tenemos en el Partido Popular de entender cómo deben ser los asuntos en la ciudad de Madrid y cómo se deben resolver", ha contestado Almeida desde una escuela infantil precisamente en Puente de Vallecas.

El alcalde ha reiterado que nunca criminalizará una protesta pacífica en la ciudad de Madrid y que sólo perseguirá las conductas violentas y los disturbios que se pretendan realizar en este caso con motivo de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España. "Eso es el sentido común y la centralidad, donde están los vecinos de Madrid, que quieren que la Vuelta Ciclista a España llegue, que admiten que puede haber protestas pacíficas, pero que no toleramos a los que quieren tener comportamientos violentos", ha resumido.

"VOX TIENE UNA OBSESIÓN CON EL PP"

En cuanto a la proposición de Vox, el alcalde considera que forma parte de su habitual "totum revolutum, donde lo único que pretenden es poner en un compromiso y contra la pared no a la izquierda sino al PP".

"Vox tiene una obsesión con el PP. Las proposiciones que hace en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid no están dirigidas habitualmente a mejorar la vida de los madrileños sino a tratar de señalar al PP", ha criticado, después de contabilizar que Vox ha votado en Cibeles "cien veces a favor de propuestas de la izquierda", la mitad, "que lo expliquen".

Los 'populares' votan a favor de propuestas de la izquierda "cuando son buenas para Madrid" pero no caen "en el discurso del doble rasero y de la hipocresía". A Vox le ha enviado un mensaje. "Que se olviden de ponernos en compromisos porque no tenemos ningún problema, tenemos una voz y una identidad propia, tan propia que los madrileños nos respaldan mayoritariamente", ha declarado.