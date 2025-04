Almeida defiende viajes de la presidenta Ayuso frente a izquierda que "busca show con la declaración de un particular"

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido los viajes institucionales de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, frente a una izquierda que sólo "busca show con la declaración de un particular", en referencia al novio de la 'popular', Alberto González Amador.

González Amador declarará este jueves por presunta corrupción en sus negocios, una semana en la que Ayuso estará fuera de España, en Ecuador, para "continuar estrechando" relaciones institucionales, culturales y económicas con países de Hispanoamérica, ha informado la Comunidad.

A su llegada al foro empresarial y de liderazgo 'Wake Up, Spain 2025', organizado por 'El Español', Almeida ha subrayado que Ayuso "es presidenta de la Comunidad de Madrid a tiempo completo". "Ella se dedica a la Comunidad de Madrid y la declaración de su pareja no tiene nada que ver con el gobierno de la Comunidad de Madrid", ha declarado.

"Me parece que los madrileños le pagamos obviamente para que sea presidenta de la Comunidad de Madrid, no para que tenga que quedarse aquí porque los grupos de la izquierda quieran hacer un show con la declaración de un particular que no tiene nada que ver con las funciones como presidenta de la Comunidad de Madrid", ha manifestado.

BEGOÑA GÓMEZ

Almeida se ha preguntado "si los partidos de izquierda también hubieran estado de acuerdo en que Pedro Sánchez hubiera acompañado a Begoña Gómez al juzgado". "La diferencia es que Begoña Gómez se ha aprovechado del Palacio de la Moncloa para hacer negocios, y se ha aprovechado de su marido como presidente del Gobierno para hacer negocios, y esto no ha pasado con la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha comparado.

"A ver si va a ser ahora que la presidenta de la Comunidad de Madrid no puede dedicarse al Gobierno de la Comunidad de Madrid hasta que la izquierda decida que tiene que hacer lo que tiene que hacer. A mí me parece extraordinariamente bien que (Ayuso) vaya allí donde tenga que ir a defender y trabajar por la imagen de la Comunidad de Madrid", ha zanjado.