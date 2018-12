Almeida dice que el rechazo del TSJM a las cautelares no altera nada sobre Madrid Central con su entrada en vigor 'fake'

Publicado 21/12/2018 12:46:11 CET

MADRID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha remarcado que el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a las medidas cautelares pedidas por su formación no cambia la situación dado que Madrid Central ha tenido una entrada en vigor 'fake'.

"La decisión adoptada por el TSJM no prejuzga el fondo del asunto y, por tanto, el proceso judicial sigue en marcha y estamos a la espera de la sentencia. Nosotros confiamos en que esa sentencia será favorable sobre el fondo del asunto y no sobre el tema cautelar", ha apuntado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Por otro lado, el portavoz popular en el Ayuntamiento ha apuntado que la decisión del TSJM "no cambia la situación porque, como han defendido, Madrid Central ha tenido una entrada en vigor 'fake'".

"No se ha producido realmente la entrada en vigor de Madrid Central. El Ayuntamiento quería la foto de Madrid Central pero no quiere las consecuencias reales que puede generar Madrid Central y, por tanto, la decisión del TSJM no altera la situación actual y es que Madrid Central, tal y como fue diseñado por el Ayuntamiento, no está en vigor", ha remachado.