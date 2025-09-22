Almeida dice que Sánchez se agarra a un "clavo ardiendo", Gaza, y que Ayuso y Feijóo coinciden en señalar a Hamás

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se sigue agarrando a su "clavo ardiendo", Gaza, para ocultar su "debilidad interna", afirmando además que en torno a Palestina entre el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de los 'populares' madrileños, Isabel Díaz Ayuso, hay una coincidencia en lo esencial, el señalamiento a Hamás.

Preguntado por los distintos tonos dentro del PP en cuanto a Palestina, Martínez-Almeida ha contestado en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, que no son incompatibles porque ambos dirigentes coinciden en "una cuestión esencial, sacar de la ecuación a Hamás si se quiere una solución real para Gaza".

"La pregunta no es el término semántico --en referencia al concepto 'genocidio'--, que por qué se aplica o no se aplica. La pregunta de la solución pasa por sacar de la ecuación a Hamás", ha defendido el regidor.

Todo ello para lamentar que Sánchez hable de Gaza para no tener que hacerlo de los fallos en las pulseras contra los maltratadores, por ejemplo. "El presidente del Gobierno se agarra a un clavo ardiendo, que es Gaza, para él es la estrategia del clavo ardiendo. Está en una situación de debilidad como nunca se había visto en la España Constitucional a un presidente del Gobierno y tiene que trasladar una cortina de humo", ha manifestado.

Incluso ha calificado de "obsceno" que Sánchez "esté eufórico, que está alegre" por considerar que "lo de Gaza está funcionando" porque es tanto como "aprovecharse del sufrimiento del pueblo gazatí en función de una cuestión política interna de España".

Almeida ha subrayado que todos sientes las imágenes que se están viendo de Gaza, las lamentan profundamente y quisieran que "se acabe y concluya cuanto antes porque es un drama terrible desde el punto de vista humanitario", para insistir en que si el presidente del Gobierno "habla de Gaza es porque no puede hablar de sí mismo ni puede hablar de su Gobierno".

LA "LÍNEA RECONOCIBLE" DEL PP PARA GARANTIZAR LA CONVIVENCIA

"Los españoles saben perfectamente que le importa Gaza lo que a José Félix Tezanos le importa la verdad. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es ser coherentes, mantener una línea reconocible" mostrarse ante los españoles como "la única alternativa que garantiza la recuperación de la convivencia".

"Somos los únicos que podemos articular una mayoría social en estos momentos en España, no hay otro partido que lo pueda hacer. No hay otro partido tan atacado ni por Vox ni por el PSOE como el PP. Eso nos tiene que animar porque está claro que si nos ven como el enemigo principal es que algo estamos haciendo bien pero, sobre todo, nos tiene que animar que somos el primer partido de España y que tenemos que seguir aumentando esa mayoría social, que es imprescindible", ha alegado.

El alcalde tiene claro que el PP no se debe dejar "arrastrar por Sánchez ni caer en lo que él quiere que se diga" sino que deben decir abiertamente a los españoles lo que piensan, como hizo la semana pasada Feijóo en el Pleno del Congreso, ha destacado.

Coincide con el presidente de su partido que lo que está ocurriendo en Gaza es "una guerra donde se han producido masacres de civiles inocentes y que lo que hay que hacer es lograr que esta guerra concluya lo antes posible".