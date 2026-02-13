Almeida y estudiantes debaten sobre el futuro de Madrid: problema de vivienda, inmigración y el crecimiento de la ciudad

1051610.1.260.149.20260213111132 El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la rectora de la Universidad Villanueva, Esther Mocholí, durante un encuentro con estudiantes en la Universidad Villanueva, a 13 de febrero de 2026, en Madrid (España). Almeida ha mantenido un encuentro - Eduardo Parra - Europa Press

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mantenido este viernes un encuentro abierto con estudiantes de la Universidad de Villanueva sobre el futuro de la capital, con cuestiones sobre el problema de la vivienda, la inmigración, el impulso internacional de la ciudad o la inclusión.

El centro universitario ha acogido este debate con estudiantes donde el regidor ha defendido que en tiempos de "desafección en la política" es necesario "acercarse a los jóvenes" y transmitir "un mensaje de confianza" para que sepan "la importancia también de las instituciones".

"Instituciones educativas como Villanueva han hecho de Madrid un ecosistema educativo privilegiado a través de las universidades, tanto públicas como privadas. Nos permite retener el talento, pero también atraer el talento que va a venir a vivir a la ciudad de Madrid", ha subrayado en declaraciones a Europa Press.

Considera Almeida que los políticos deben estar "acostumbrados" a que el problema no son las preguntas, sino "no tener la capacidad de darles una respuesta". Ha añadido que si la sociedad es capaz de formar buenas personas y buenos profesionales, "como la Villanueva", el futuro "irá mejor".

"TODO PROCESO DE CRECIMIENTO TIENE RIESGOS"

Durante el debate, una universitaria ha preguntado cómo compaginar el impulso de la imagen internacional de la capital con la protección de los ciudadanos. El primer edil ha admitido que "todo proceso de crecimiento tiene riesgos" y que tienen que estar "especialmente vigilantes". "Si no somos capaces de dar un futuro a los que vivís en Madrid, es muy difícil que Madrid tenga un futuro", ha añadido.

Cree el primer edil que si las instituciones no son capaces de entender que el proceso de crecimiento no es beneficioso para los que viven en la capital, "no estarían cumpliendo con ese cometido de garantizar el mejor futuro de la ciudad".

"Cuando yo hablo de la fractura de la cohesión social, es porque dentro de las realidades diferentes que hay en la ciudad de Madrid, seguimos siendo una única ciudad. Hay barrios muy diferentes, pero hay una realidad en que la gente en Madrid se siente parte del mismo proyecto de ciudad. En el momento en que perdamos eso, perdemos una de las esencias y una de las identidades que tiene la capital", ha señalado.

Asimismo, Almeida ha defendido que están trabajando para ofrecer vivienda asequible los jóvenes porque "si no son capaces de dar un acceso, vosotros no vais a tener más remedio que tener que iros a otros lugares y eso es un problema irreparable para la ciudad".

INMIGRACIÓN: "CUIDADO CON SEÑALARLES"

Otro estudiante de la Universidad de Villanueva ha pedido conocer la posición de la regularización de los inmigrantes. El alcalde ha contestado que no comparte la medida del Gobierno de España porque provocará un "efecto llamada" pero ha pedido "tener cuidado con señalarles".

"Los que vienen son personas que quieren mejorar su vida y que huyen de realidades muy difíciles y muy complicadas en las cuales sospecho que ninguno de los que estamos aquí nos hemos visto un solo día de nuestra vida. No creemos en la política de fronteras abiertas como está haciendo el gobierno en estos momentos, sino que tiene que haber un control migratorio", ha argumentado.

Preguntado por la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, que se otorgará a Estados Unidos, Almeida ha mostrado su "respeto" a una nación cuya historia "ha sido fundamental para traer momentos de prosperidad y democracia. "Que nadie olvide que si no fuera por ellos, Europa sería nazi", ha apuntado.

En este sentido, Almeida ha aseverado que "no es partidario" con las formas en las que el presidente, Donald Trump, "maneja" en Estados Unidos, como las actuaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) porque se considera una persona "profundamente partidaria de la democracia liberal, en la que caben todos y en la que pueden opinar todos".

UN SALTO INTERNACIONAL

En su intervención, el primer edil ha destacado que la gestión de la pandemia en la región, encabezado por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, permitió que Madrid "fuera uno de los pocos lugares en el mundo donde podía haber una vida dentro de las restricciones".

"Uno podía ir al teatro, al cine, a la cultura y se podía ir a tomar una copa. Aquí se trató de caricaturizar diciendo que venían franceses o alemanes a emborracharse los fines de semana. No, no venían a eso. Venían a tener una vida dentro de una situación dramática en la única capital y ciudad grande de Europa que les proporcionaba esa capacidad. Eso nos permitió dar ese salto internacional de relevancia", ha subrayado.

Al hilo, Almeida ha indicado que si se cree en la democracia, "hay que creer en la diferencia y no señalar a nadie por pensar diferente". Ha añadido que "en un mundo en el que cada vez más hay señalamientos de uno y otro lado, Madrid no señala, sino que acoge".

"Esto es una realidad que se puede traducir en el crecimiento de la ciudad de Madrid. Porque tenemos que ser uno de esos lugares en el mundo donde uno sienta que puede ser uno mismo y donde uno sienta que puede tener la vida que cree que tiene que llevar. Siempre dentro existe todo un marco de convivencia", ha apuntado.

MONTECARMELO, INCLUSIÓN Y FUTURO POLÍTICO

El cantón de Montecarmelo se ha colado en el debate con el regidor después de una estudiante haya mostrado su rechazo a la instalación de este espacio cerca de viviendas. El primer edil ha insistido en que buscan "dignificar" las condiciones de los trabajadores para mejorar, a su vez, las condiciones de limpieza en la capital.

"No es un megacantón, porque no es un megacantón. Nosotros no podemos renunciar a este cantón, porque no podemos renunciar a mejorar las condiciones de los trabajadores y por tanto las condiciones de la limpieza. Si la tramitación no ha cumplido los requisitos, no hay ningún problema. Se acata la sentencia, se admite la sentencia y se subsanan los defectos. Y ya está", ha remarcado.

Por otro lado, una estudiante ha alertado de la existencia de varios alumnos "con necesidades educativas y trastornos de aprendizaje que se agudizan por la falta de recursos y de apoyo en las aulas" por la zona del centro universitario. El regidor ha señalado que no tiene competencias en materia de educación, pero ha prometido que "tomará nota" para transmitir esta realidad.

Finalmente, otros universitarios han planteado al regidor si realmente quiere continuar al frente del Gobierno municipal el próximo año. Almeida ha defendido que "se ve con fuerzas", aunque también ha indicado que cree que en política "también tienes que tener fecha de caducidad".

"No sé lo que me deparará el futuro, pero hilándolo con el partido de ayer (el Atlético de Madrid ganó al FC Barcelona), yo siempre voy partido a partido. Lo que a mí me pase de bueno en el futuro será porque hoy haya hecho las cosas bien. Si yo pienso, ¿en dónde voy a estar dentro de 10 años? Entonces me estaré equivocando y no estaré haciendo las cosas bien. Así que lo que venga, que tenga que ser", ha concluido.