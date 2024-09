Almeida exige a Maroto que le explique cómo puede dejar de cumplir con sentencia del crematorio "dentro de la ley"

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha exigido este viernes a la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, que le explique cómo puede dejar de cumplir con la sentencia judicial sobre el crematorio de la M-40 "dentro de la ley".

"Que me diga cómo dentro de la ley puedo dejar de cumplir esa sentencia, cómo dentro de la ley puedo dejar de atender un requerimiento judicial que me pide que señale al funcionario responsable de conceder esa licencia bajo apercibimiento de que si no será imputado por un delito de desobediencia", le ha pedido el alcalde en declaraciones a los periodistas desde una nueva promoción de la EMVS.

Lo ha hecho después de que el Grupo Municipal Socialista haya presentado un recurso de reposición contra la concesión de la licencia urbanística a la empresa Parcesa para la instalación de un horno crematorio en el tanatorio de la M-40 demandando su retirada a la Agencia de Actividades del Ayuntamiento por "arbitraria, contraria a la normativa municipal y por poner en riesgo la salud de los vecinos y vecinas de Usera y Villaverde".

Almeida ha subrayado que es "muy fácil jugar con la esperanza de la gente" pero le ha pedido a Maroto que vaya a su despacho y le diga cómo evita dentro de la ley tener que conceder esa licencia. "Estoy dispuesto a estudiarlo", ha asegurado.

Martínez-Almeida ha subrayado que Maroto debería entender que "no todo cabe en la política y menos "jugar con el futuro de profesionales del Ayuntamiento de Madrid", partiendo de la base de que a él "no le gusta" el crematorio.