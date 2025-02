Almeida insiste en que Maroto no puede continuar y dice que ella sabe que "el tic-tac del juzgado se le está acercando"

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha insistido en que la socialista Reyes Maroto no puede continuar como portavoz municipal y dice que ella sabe que "el tic-tac del juzgado se le está acercando".

Después del paso de Maroto por el Senado ante la comisión de investigación a la que ha sido llamada, Almeida ha contestado a la prensa que la edil del PSOE "no tiene las condiciones para seguir de portavoz en el Ayuntamiento de Madrid".

"Quien no es capaz de declarar ante una comisión de investigación del Senado, quien no tiene respuestas a preguntas tan básicas como las que se planteó en la comisión de investigación y quien ya ha mentido a los madrileños varias veces no debe seguir un minuto más en el Pleno Ayuntamiento de Madrid. Le pido a Reyes Maroto que deje de manchar a este Ayuntamiento", ha instado a la exministra.

Martínez-Almeida ha acusado a Maroto de no tener ni "legitimidad ni ejemplaridad para representar al conjunto de los madrileños". "No se puede pretender tener un proyecto político cuando todo está basado en la mentira y lo que tiene que hacer es decir, de una vez por todas, cuántas llamadas, cuántos whatsapps y cuántas reuniones tuvo con (el presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor) Aldama y por qué su jefe de gabinete se reunía con él en el marco de la trama de hidrocarburos", ha exigido.

El alcalde es de la opinión de que "quien calla otorga, lo que está haciendo es otorgar que conocía a Aldama, que tenía una relación mucho más intensa y frecuente de lo que ella misma ha querido admitir y que obviamente sabe que su futuro judicial es complicado porque cuando uno no declara en la comisión de investigación del Senado no ya es solo por no mentir, es porque además sabe que lo que diga en ella luego a lo mejor tiene que ir a un juzgado y ratificarlo". "Reyes Maroto sabe que el tic-tac, el tiempo del juzgado se le está acercando", ha recalcado.