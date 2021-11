Almeida insta al Gobierno a "asumir su responsabilidad" y a hacer una propuesta de pasaporte Covid a las CCAA

Reitera que gobiernos regionales están en situación de "indefensión"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este miércoles al Ministerio de Sanidad que "asuma su responsabilidad" y realice una propuesta de pasaporte Covid a las comunidades autónomas (CCAA), que necesitan "seguridad jurídica".

"Lo que pasa con el pasaporte Covid, se ha repetido lo mismo que en toda la pandemia, y es que las comunidades autónomas la afrontan en solitario porque no hay un marco jurídico estable que lo permita; toma decisiones en un sentido u otro pero sin contar con las CCAA", ha trasladado el alcalde desde el madrileño parque de El Retiro.

Para el primer edil, "el Gobierno ha dejado indefensas a las CCAA desde el punto de vista jurídico en la pandemia y es tiempo, aunque ya tarde, de que asuma esa responsabilidad porque no puede pasar que se esté desprevenido".

"¿Alguien piensa que no haya un marco jurídico adecuado para todas las CCAA que garantice que decisiones como el pasaporte no dependan de la decisión de un tribunal en un territorio o de otro tribunal en otro?", ha requerido.

Entiende, además, que "la solución del Gobierno no puede ser decir que lo volverá a hacer cuando se ha dictado inconstitucional no dotar a las CCAA de los instrumentos necesarios". "El Gobierno no ha hecho los deberes desde hace año y medio", ha lanzado.