Almeida niega discrepancias con Cs sobre coches C en Madrid 360 pero Villacís reitera que no comparten la medida

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almedia, durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid (España), a 29 de octubre de 2019. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este martes que existan discrepancias con Ciudadanos, su socio de gobierno, por permitir entrar al Centro de la capital a vehículos con etiqueta C dentro de la estrategia medioambiental Madrid 360, pero la vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha confirmado que estas discrepancias existen y que no comparten la medida. "Sería antinatural que no discrepáramos", ha apuntado la vicealcaldesa.

Fue ayer, en unas jornadas sobre Medio Ambiente y Movilidad, donde el concejal delegado del área de Internacionalización y Cooperación, Santiago Saura, apuntó que a esta medida habría que "darle una vuelta". Entonces, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, recordó que la estrategia estaba abierta a sugerencias, y que tratarían de convencer de que la entrada de vehículos C al centro con alta ocupación reduce el tráfico.

La etiqueta C agrupa los turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o diésel EURO 6/VI. Esta misma medida fue la que más controversia suscitó en la pasada Comisión de Calidad del Aire, celebrada el pasado miércoles.

Ya hoy, tras la primera sesión del pleno municipal, Villacís ha aseverado que en ese punto no estaban de acuerdo desde que se planteó la medida. "Ya teníamos conocimiento de esta medida cuando presentamos el plan Madrid 360 y en este punto no estábamos de acuerdo; estábamos de acuerdo en todo lo demás", ha precisado.

Por su parte, el alcalde ha señalado que "no hay discrepancias entre PP y Cs", ni tampoco se dieron "cuando se presentó Madrid 360". Ha recordado además que en la presentación estuvo la vicealcaldesa y que "Cs era consciente de todas las medidas" y que "ha habido manifestaciones favorables de la vicealcaldesa a favor de estos vehículos".

"No soy consciente de un desacuerdo, y descarto que cualquier eventual cambio de opinión se debiera al 10 de noviembre; no habrá interferencia en el gobierno municipal", ha lanzado a continuación.

Dicho lo cual ha añadido que Madrid 360 "es susceptible de una mejor para conseguir la mejora de la calidad del aire". "Estamos abiertos a las incorporaciones que mejoren la calidad del aire, porque es una prioridad la lucha contra la contaminación; si hay medidas susceptibles de mejora, estamos abiertos a cualquier incorporación. Queremos luchar eficazmente contra la contaminación y por la calidad del aire. Aquí no cabe hablar de discrepancias sino de acuerdos", ha apuntado Almeida ante la prensa.

Si bien, ha reiterado los beneficios de esta medida, pues apuesta por "fomentar el uso compartido de los vehículos", ya que "el carsharing es una tendencia imparable, y hay que tratar de fomentar". "Es claro que es mejor que vaya un solo vehículo con dos o más ocupantes a dos vehículos", ha explicado. Sobre el plan, Martínez-Almeida ha indicado que se trabaja ya para que "la ordenanza esté en el menor tiempo posible" y para que "vaya alcanzado velocidad de crucero lo antes posible".

"EN EL PUNTO DE LOS C, DISCREPAMOS"

"Concretamente en el punto de los C discrepamos", ha señalado por su parte Begoña Villacís, quien ha valorado que "en el 99,9 por ciento restante no". "Estamos muy de acuerdo y estamos muy orgullosos de haber mirado Madrid con una mirada mucho más ancha de la que tenía el anterior Gobierno, que solo miraba a una parte de Madrid", ha expresado.

Para Villacís, "lo bueno que tiene un Gobierno de coalición es que hay matices, se negocia y discrepa en ocasiones". "Lo bueno es que afortunadamente tenemos muy buenas relaciones con el Partido Popular, nos entendemos muy bien y eso hace que negociemos, hagamos más propuestas a todo el recorrido que tiene porque hay que decir que Madrid 360 no es algo que se aplique de manera inmediata sino que va a tener un recorrido y por supuesto que va a tener un recorrido de mejora", ha expresado.

Ha apuntado que la formación naranja, "desde el primer momento", habló sobre esta cuestión de la entrada de vehículos C a la almendra central pues "el paso para atravesarla no es algo que beneficie a día de hoy". "Yo creo que a esta medida le queda recorrido de negociación", ha vaticinado.

Además, ha indicado que se trata de una medida que supone "un punto pequeño dentro de un plan absolutamente global que es mucho más ambicioso que el que había mantenido el anterior equipo de Gobierno". "Esta es una parte muy pequeña del plan y sería antinatural que no discrepáramos porque somos dos partidos distintos; no podemos estar de acuerdo en todo", ha reiterado.