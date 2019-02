Almeida no consideraría lógico que Sánchez no coincidiera las elecciones generales con las locales y autonómicas

Publicado 13/02/2019 20:52:28 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Madrid y candidato del PP a la alcaldía, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que "lo lógico" sería que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocase las elecciones generales "el 26 de mayo y no que hubiera dos procesos electorales tan seguidos", en referencia a la posibilidad de que se realizasen en el mes de abril.

"Sánchez ha fracasado estrepitosamente, no tiene presupuestos y lo que tiene que hacer es reconocer su fracaso ante los españoles", ha remarcado el candidato del PP, que ha señalado que se debería dejar a los que tienen "ilusión por España" y poder "volver a gobernar el país".

Además, ha señalado que Sánchez tiene "un pulso interior entre convocar elecciones" y "su interés particular que es sobrevivir a toda costa en La Moncloa".

"En Pedro Sánchez tengo muy poca confianza porque no ha dado muestras de que se pueda confiar en él como presidente del Gobierno de la Nación en estos meses escasos", ha subrayado el portavoz municipal del PP, que ha afirmado que no descarta que Sánchez "sacrifique a los españoles por su interés particular de seguir durmiendo una noche más en La Moncloa".