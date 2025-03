Almeida no se presenta al acto de conciliación al que fue llamado por el PSOE al llamarles "organización corrupta"

Ya anunció que no iría por coincidirle con el Pleno y adelantó que se verían en los tribunales

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no se ha presentado este martes al acto de conciliación propuesto por el PSOE a través de su secretario de Organización, Santos Cerdán, por acusar a los socialistas de pertenecer a una "organización corrupta".

Al acto de conciliación en el juzgado de primera instancia número 54 de Madrid únicamente ha acudido la representación legal del PSOE, han informado fuentes del partido a Europa Press.

Almeida ya anunció que no iría a la conciliación propuesta porque le coincide con el desarrollo del Pleno municipal y que sí irá a los tribunales, donde promete "cantarlo todo" contra "la corrupción galopante" del partido en el gobierno.

En la papeleta de conciliación el PSOE le pedía que rectificara las declaraciones que hice en octubre. Semanas atrás, el primer edil no sólo no se retractó sino que consideró que esas afirmaciones "se han visto reforzadas por lo que se ha sabido (del PSOE) a lo largo de las últimas semanas", en relación con el caso Koldo, el exministro José Luis Ábalos o el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

"ME COINCIDE CON EL PLENO"

El alcalde explicaba que sería citado a un acto de conciliación el 25 de marzo. "No podré asistir porque tengo el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y, lamentablemente, no podré asistir a ese acto de conciliación en el que me gustaría ya dejar sentadas alguna serie de situaciones", ha contestado.

En todo caso sí anunció a los socialistas que se verán "en los tribunales". "Por supuesto que no voy a hacer esa conciliación ni voy a ejercer ninguna rectificación. Lo que espero es que el señor Cerdán no rectifique sino que hable, que cuente la verdad de todo lo que sabe", retaba al secretario de Organización del PSOE.