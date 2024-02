Almeida pide a Maestre que se disculpe por "ofender e insultar" a los valencianos con la 'mascletà'

Estaría "encantado" de celebrar otras tradiciones como los 'castellers' o la sardana



MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este viernes a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, que se disculpe por "ofender e insultar" a los valencianos con la 'mascletà', al considerar que es "una montaña de petardos".

"Le pido a Rita Maestre que pida disculpas por lo que dijo ayer. Ofender, insultar, como hizo ayer Rita Maestre a los valencianos, diciendo que la 'mascletà' es una montaña de petardos, creo que no se corresponde con el carácter acogedor y abierto de la ciudad de Madrid", ha censurado el alcalde ante los medios de comunicación.

Desde el estadio Vallehermoso, Almeida ha afirmado que aunque se pueden hacer "críticas" no se puede "insultar" a los vecinos y a su tradición. "Maestre se equivocó profundamente, no en no compartir que no se celebre la 'mascletà', pero sí en definirla como una montaña de petardos. Lo que tiene que hacer Rita Maestre es no una huida hacia adelante, sino simplemente admitir el error", considera, a lo que ha añadido que "no hay razón para menospreciar y despreciar" a la tradición de las 'mascletà'.

¿QUÉ HACEMOS CON EL AÑO NUEVO CHINO?, PREGUNTA ALMEIDA

Compara el alcalde este acontecimiento con la celebración, por ejemplo, del Año Nuevo chino. ¿Qué hacemos con el Año Nuevo Chino? ¿No hacemos un desfile por el Año Nuevo chino? ¿No hacemos o no celebramos tradiciones culturales de otros lugares y de otros territorios? ¿Es que no podemos en Madrid celebrar eventos que representan la cultura de otros territorios?", se ha preguntado.

Martínez-Almeida ha aludido a la falta de "argumentos" como oposición de Más Madrid y también ha criticado la postura de Ecologistas en Acción sobre sus críticas a la 'mascletà' en el Puente del Rey de Madrid Río.

"Si cumplimos los límites de calidad del aire, no le gusta. Si hacemos reforestaciones en Madrid, no le gusta. Si abrimos nuevas zonas verdes, no le gusta. Yo diría a Ecologistas en Acción que a este paso lo que tienen que hacer es constituirse en partido político y presentarse a las elecciones, por cierto, de izquierdas", ha asegurado.

Por ello, ha criticado que Ecologistas "critique" todo lo que hace el equipo de Gobierno. "Cuando el anterior equipo de gobierno no cumplía los límites de calidad del aire de la Unión Europea, Ecologistas en Acción les aplaudía", ha reprochado, a la vez que ha criticado que no critiquen otras fiestas o fuegos artificiales.

"Lo único que pido a las asociaciones de vecinos es que esperen a la celebración de la 'mascletà' y una vez celebrada la 'mascletà', podamos emitir el juicio definitivo", ha valorado.

Sobre la posibilidad de que la capital acoge la celebración de otras tradiciones como los 'castellers' o la sardana, el alcalde ha expresado que estará "encantado". "Yo, a salvo de que me critique Rita Maestre y me diga que es un amontonamiento de personas los castellers, ya digo que estoy muy contento de si se pueden celebrar sardanas y castellers en la ciudad de Madrid", ha indicado.