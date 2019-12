Almeida promete "todos los medios" para que no se vuelva a producir un 'hackeo' en Bicimad

Publicado 13/12/2019 14:30:20 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha prometido este viernes "todos los medios" para impedir que se vuelva a producir un ataque informático al sistema de Bicimad, y ha señalado que aunque no puede dar plazos de la duración de la auditoría ya encargada, quieren que el trabajo "salga bien".

Tras recordar que no era la primera vez que el servicio de bicicletas sufría un ataque, el regidor ha señalado que "sí es el momento de asumir la responsabilidad, de saber qué es lo que está pasando y de poner todos los medios que sean necesarios para que no se pueda producir ese hackeo ya para que no se pueda acceder a datos personales".

"Creo que Bicimad es un servicio extraordinario en la ciudad de Madrid y lo que tenemos que hacer es mejorar las condiciones para que ese servicio se siga dando y eso incluye que no se puedan producir hackeos", ha manifestado tras el acto de villancicos escolares celebrada en la Caja de Música de CentroCentro.

Almeida confía en que, tras la auditoría, el usuario vuelva a "tener la absoluta seguridad de que en ningún momento sus datos personales van a estar a salvo y no pueden estar al descubierto de que determinados hackers puedan hacer lo mismo".