Almeida rechaza "complejos" por ser acusado de franquista: "A los españoles no les importa Franco sino la vivienda"

"Qué fácil es meterse con uno que murió en la cama hace 50 años y agachar la cabeza" delante de Nicolás Maduro en Venezuela

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha rechazado sentir "complejo" alguno por militar en un partido al que acusan de estar en la órbita de la "fachosfera" o incluso de ser "franquista" y ha subrayado que "a los españoles no les importa Franco sino la vivienda".

Desde la nueva planta de Los Cantiles, destinada exclusivamente al tratamiento de la materia orgánica en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, Almeida ha implorado "la marcha de Pedro Sánchez no solo el día de Reyes sino todos los días del año", en el deseo de que "hay que agotar todas las posibilidades que haya para que Sánchez se vaya lo antes posible".

Tras bromear con los regalos recibidos, con unos Reyes Magos que se han portado con él "demasiado bien" en comparación con el carbón que está seguro que la izquierda hubiera querido, Martínez-Almeida ha subrayado que su partido no participará en los actos de 'Los 50 años en libertad' porque no son más que "cortinas de humo y fuegos artificiales". "Que se ahorren la invitación, que tampoco vamos a ir", ha contestado.

"A los españoles no les preocupa Franco, les preocupa la vivienda. A los españoles no les importa Franco sino que lo que les preocupa es la inflación. A los españoles lo que les importa no es Franco sino que tenemos un gobierno débil e inestable. Nosotros nos vamos a ocupar de los problemas reales de los españoles", ha asegurado.

VENEZUELA

Almeida es consciente de que le van a tachar de franquista o que van a sacar a relucir la "fachosfera". "Pero complejo de franquista, de fachosfera o de levantar muros, ni uno. No nos van a dar una sola elección. Y si quieren hablar de libertad, lo que tienen que hacer es el 10 de enero reconocer a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Qué fácil es meterse con uno que murió en la cama hace 50 años y agachar la cabeza delante de uno que el 10 de enero va a consolidar y perpetrar un fraude electoral y una dictadura como lo que hay en Venezuela", ha espetado.

El alcalde ha insistido que el gobierno presidido por Sánchez tiene que, en lugar de celebrar el 8 de enero los 50 años en libertad, "celebrar el 10 el primer día de verdadera libertad que hay en Venezuela, si es que de verdad están contra los dictadores".

En todo caso ha vuelto a remarcar que no tienen en el PP "complejo" alguno ni van a "bajar la cabeza frente a la superioridad moral" de la izquierda con una "mascarada que pretende dividir a la sociedad española".

REIVINDICA LA FIGURA DEL REY EMÉRITO

También ha subrayado que "la libertad en España no vino el 20 de noviembre, ni el 21, ni el 22. Vino cuando el rey Juan Carlos decidió despojarse voluntariamente de todos sus poderes, aprobar una ley de reforma política que concluyó con la Transición y la aprobación de la Constitución". "Porque, que yo sepa, el 21 de noviembre de 1975 serían vigentes las Leyes Fundamentales, que no eran las que propiciaban la libertad en España", ha remachado.

Martínez-Almeida ha llamado a abrir "una reflexión sobre el futuro de España, sobre cómo seguir conviviendo juntos desde las diferencias". "Lo que hay que abrir es una reflexión sobre cómo podemos unir a la sociedad siendo diversos y lo que no hay que abrir es una reflexión sobre cómo podemos dividirnos, cómo podemos levantar muros o cómo podemos decir que los demás somos 'fachosfera'", ha recetado.

"PREFIERO QUE SE EXPLIQUE A LOS JÓVENES EL TRIUNFO EN LA TRANSICIÓN"

Es consciente de que hay generaciones jóvenes que desconocen quién fue Franco. "Creo que no pasa nada porque se les explique quién fue Franco, por supuesto que sí, pero prefiero que se les explique el triunfo de España en la Transición y en la Constitución que la división y la cizaña a través de la muerte de Franco, que es lo que pretende el gobierno con estos actos", ha manifestado.

El alcalde está convencido de que "las generaciones jóvenes querrán saber quién fue Franco" pero está seguro de que "tienen como prioridad acceder a una vivienda, tener un trabajo estable, dejar de ser el país con mayor tasa de paro juvenil". "Es que no es incompatible que conozcan a Franco con que se resuelvan sus problemas pero este Gobierno prefiere que conozcan a Franco que resolver sus problemas", ha condenado.

EL "FRANCO-COMODÍN" Y EL "ETA-COMODÍN"

José Luis Martínez-Almeida ha dejado patente que en el PP no van a participar "en el Franco-comodín" de la izquierda. "No podemos ser cómplices de Pedro Sánchez porque fundamentalmente es reescribir el pasado", ha cargado, y más cuando "hacen su política de memoria aprobando la ley con Bildu".

Adelantándose a cualquier potencial crítica por el uso del "ETA-comodín" por parte del PP, Almeida ha contestado que Bildu "llevó en sus listas a las elecciones municipales de hace un año a terroristas manchados de sangre, a terroristas condenados por delitos de sangre".

"A mí no me da ninguna lección de memoria, ni de democracia, ni de dignidad aquel que pacta con un partido que mete en sus listas electorales, no hace 10, 15 o 20 años, sino el año pasado, a terroristas que estaban manchados de sangre. Ninguna lección", ha subrayado.