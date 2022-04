Almeida rechaza subir los precios de la EMT por la inflación: "Hay que recortar hacia dentro y no hacia fuera"

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha rechazado esta tarde que desde el Ayuntamiento de Madrid se estén planteando subir los precios de la Empresa Municipal de Transportes por los efectos de la inflación.

"No nos planteamos subir el precio del transporte público. Hay que recortar hacia dentro y no hacia fuera", ha insistido el regidor durante su participación en el foro 'Wake Up, Spain'.

El regidor ha explicado que la inflación en la capital está poniendo las cosas difíciles y que solo en la EMT el sobrecoste de lo presupuestado está en torno a los 100 millones de euros.

Ante ello, entiende que lo que debe de hacer el Gobierno local es "gestionar más con menos" y no hacer que repercuta en los ciudadanos esta alza de los precios.

En el caso específico de la EMT ha explicado que tras la pandemia aún no se ha recuperado el número de viajeros que hacen uso del transporte público en la capital, frente al privado que sí se encuentra en tasas anteriores a Covid.

"La apuesta es recuperar o aumentar ese número de usuarios (...) Hay que potenciar la movilidad sostenible, que es uno de los ejes prioritarios de actuación del Ayuntamiento", ha insistido el alcalde de Madrid.