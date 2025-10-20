Almeida recibirá a lo largo de la semana el informe sobre la limpieza de Madrid y vuelve a criticar el "sanchazo"

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recibirá a lo largo de esta semana el informe sobre el estado de la limpieza de la ciudad, elaborado por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, para volver a criticar el "sanchazo" de la tasa de basuras.

"No queríamos la tasa de basuras pero nos la han impuesto. Es un 'sanchazo'. Yo vuelvo a reiterar mi ofrecimiento a Más Madrid y al PSOE para que vengan conmigo y registremos un escrito en el ministerio de Hacienda pidiendo la derogación de la tasa de basuras", ha invitado a la izquierda desde el Palacio de Cibeles.

Almeida ha defendido el cálculo de la tasa "más adecuado dentro de un escenario de incertidumbre y de inseguridad jurídica porque no hay ningún elemento definido en la ley sobre cómo se puede establecer". Se han hecho consultas al Ministerio de Hacienda, que ha ignorado sistemáticamente a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)", ha condenado.

MADRID TIENE QUE MEJORAR EN LIMPIEZA

Sobre el estado de la limpieza en la ciudad, el primer edil tiene claro que tiene que mejorar. "¿Madrid es una ciudad limpia? Sí. ¿Madrid tiene que mejorar los estándares de limpieza? Creo que también", ha contestado a la prensa.

Por eso el delegado de Medio Ambiente esta semana le presentará el informe que le solicitó con "las medidas adicionales para poder acometer de manera más efectiva y más eficaz aún la situación de la limpieza en la ciudad de Madrid".

"Madrid es una ciudad limpia porque nuestros indicadores de quejas y sugerencias así nos lo indican. No estamos en un nivel de quejas máximo de los que ha habido sino que estamos más bien en la parte mínima de la horquilla pero eso no quiere decir que nosotros no vayamos a seguir trabajando para mejorar cada día la limpieza de la ciudad de Madrid y que vayamos a hacer todos los esfuerzos", se ha comprometido.