Almeida recuerda críticas de Ribera al jardín vertical de la M-30 y de una izquierda que ahora "es fan de soterramiento"

La M-30 sumará sus segundos jardines verticales - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha recordado las críticas que hizo la entonces ministra de Transición Ecológica y hoy vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera, al jardín vertical de la M-30, seguidas "en tropel" por la izquierda de PSOE y Más Madrid, que han pasado a convertirse en "fan del soterramiento" de la A-5.

Desde el Paseo de Extremadura y tras anunciarse que la M-30 sumará sus segundos jardines verticales --el primero se plantó en 2023 en la avenida de la Ilustración--, con una treintena de especies sobre 400 metros a la altura de Ventas, el regidor ha insistido en cómo "fueron criticados por Teresa Ribera", igual que después hicieron las portavoces del PSOE y Más Madrid en el Ayuntamiento, Reyes Maroto y Rita Maestre, respectivamente.

"Dijeron que iba a ser un fracaso, que eso no servía de nada, que era una cuestión meramente estética. Es esa izquierda que en 2003 quiso colocar semáforos en la M-30 y que en 2018 colocó semáforos en la A-5. Es esa izquierda a la que no le gustaba el soterramiento y que ahora es fan de este soterramiento", ha lanzado a PSOE y Más Madrid.

Martínez-Almeida ha adelantado que se seguirá "trabajando por hacer jardines verticales en el ámbito de la Calle 30" por sus "indudables ventajas". "No es una cuestión estética, que también, es una cuestión de absorción del CO2 que se emite como consecuencia de la movilidad. Es cuestión de mejorar las condiciones de sostenibilidad y del entorno", ha destacado.

Ahora el Ayuntamiento ha "aprendido" y "mejorará el proyecto respecto de lo que se hizo en la primera fase". "Por supuesto que estamos dispuestos a seguir implementando jardines verticales allí donde se puede hacer en la M-30. Este es un buen ejemplo de por qué estamos en el Gobierno y por qué gobernamos y de por qué hay algunos que están en la oposición y van a seguir en la oposición", ha reprochado.

JARDINES EN VENTAS

La ubicación exacta en Ventas será el tramo comprendido entre el p.k. 5,900 y el p.k. 6,300, donde la vía de circunvalación contabiliza seis carriles por sentido. Es el punto que registra el mayor volumen de tráfico de la ciudad, ha indicado el área de Obras y Equipamientos, abanderado por Paloma García Romero.

El proyecto contempla el cubrimiento de los laterales de las rampas de acceso que salvan el desnivel entre la M-30 y la calle Alcalá, además de los estribos del puente, para crear una superficie vegetal de 2.834 metros cuadrados y 400 de longitud.

En concreto, los nuevos jardines se levantarán en el espacio existente entre el cerramiento actual de las rampas y la barrera de seguridad de los carriles derechos de los troncos laterales en ambos sentidos, bajo el voladizo del tablero de las rampas de acceso y del puente.

Los trabajos tendrán una inversión de 6,2 millones de euros, comenzarán este verano y se extenderán previsiblemente hasta principios de 2027. Conscientes de que se trata del tramo de la M-30 con mayor intensidad de tráfico por el que circulan entre 5.000 y 10.000 vehículos a la hora, los trabajos se desarrollarán en horario nocturno.

DIFERENTE DEL JARDÍN DE LA AVENIDA DE LA ILUSTRACIÓN

A diferencia de los jardines verticales de la avenida de la Ilustración, en Ventas no será necesaria la instalación de paneles abatibles ya que el jardín no se instalará sobre muros sino sobre el cerramiento existente, formado por módulos de hormigón prefabricado y accesible por detrás, desde las galerías que transcurren por el interior.

Los futuros jardines verticales estarán situados junto a Parque Ventas, el proyecto de transformación urbana que generará un nuevo espacio de 16.370 metros cuadrados sobre la M-30 y que conectará peatonal y paisajísticamente los distritos de Salamanca y Ciudad Lineal.

El proyecto contempla la instalación de un mecanismo de recirculación de agua reciclada-regenerada del Canal de Isabel II, que permitirá optimizar al máximo el sistema de riego automatizado con control telemático. Para eso se instalará un colector de recogida de los excedentes de riego en la cota más baja, así como una estación meteorológica que controlará la desactivación de recuperación de agua en caso de lluvia.

MÁS DE UNA TREINTENA DE ESPECIES MEDITERRÁNEAS

Para el jardín se ha seleccionado una paleta vegetal de 34 especies mediterráneas con alta resistencia a la sequía y con floración durante las cuatro estaciones teniendo en cuenta aspectos como el soleamiento o las distintas orientaciones de los muros.

El catálogo de especies no sólo cumplirá una función ornamental y cromática sino que también actuará como un filtro ambiental ya que ha sido concebido para fijar partículas en suspensión, a modo de filtro activo de contaminantes (con capacidad de absorción de hidrocarburos y de óxidos de nitrógeno), y para fomentar la biodiversidad. De este modo se convertirá en un refugio urbano para insectos polinizadores.

La fachada ajardinada estará compuesta por módulos de 36 bolsillos 6x6, con capacidad para 36 plantas, diseñados ad hoc para jardines verticales de cultivos semi-hidropónicos, que se fijarán sobre una estructura metálica que garantizará la estabilidad y resistencia de la instalación.

Cada módulo integrará líneas de riego con goteros conectados a la red de tuberías, que se alimentará desde la sala técnica, mientras que el sistema de drenaje se encargará de recoger el exceso de agua mediante canalones y tuberías conectados a la red de recirculación. Un depósito principal con capacidad para 65.000 litros garantizará el abastecimiento del sistema de riego durante tres días consecutivos en caso de fallo de suministro.

Además está previsto equipar los jardines con un sistema de monitorización sensórica, que medirá el grado de humedad y evaporación (dos factores esenciales que determinan en gran medida las necesidades de riego), la temperatura, la calidad del aire...

Toda la superficie del jardín dispondrá de sensores de control de humedad del sustrato conectados al mecanismo de gestión centralizada a través de señal GPRS (tecnología de transferencia de datos de aplicación frecuente en redes de telefonía móvil 2G).