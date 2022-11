Almeida renovará este miércoles el último voto a la Almudena de su actual mandato con la vista puesta en 2023

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, renovará este miércoles por última vez en el actual mandato el voto ante la Virgen de la Almudena, patrona de la capital, cuando falta menos de un año para la celebración de las elecciones municipales de 2023.

Acudirá asimismo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso; la vicealcaldesa, Begoña Villacís; la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre; la portavoz del PSOE, Mar Espinar; el portavoz del Grupo Municipal de Vox, Javier Ortega Smith, y José Manuel Calvo desde el Mixto.

Será frente a la catedral homónima donde el Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, oficiará la misa en honor a la patrona de los madrileños. Este 9 de noviembre, además, se celebrará la festividad de la Almudena sin restricciones por la pandemia.

Fue en 2020 cuando la misa se celebró en la Plaza Mayor de la capital como medida de seguridad para mantener a raya al coronavirus. El voto del regidor estuvo dedicado casi en exclusiva a los sanitarios, y pidió la Virgen por la salud de los madrileños ante la "plaga" que denominó como "nueva peste".

Un año después, en 2021, se recuperó el escenario de la plaza ante la catedral de Santa María la Real de la Almudena, que se plagó de mascarillas sanitarias. Ese año, la cita tuvo un ingrediente político muy acentuado, ya que la presidenta de la Comunidad y el alcalde se reencontraban en plena 'guerra cainita' entre Génova y Sol por la Presidencia del PP de Madrid.

APOYADO EN LAS ENCUESTAS

Martínez-Almeida acude a esta nueva cita con la Patrona apoyado en las encuestas que dan al PP como primera fuerza en los comicios de mayo del próximo año. "Solo hay dos alternativas en mayo de 2023, o gobierna el sanchismo o la libertad del PP. No habrá más", sostiene.

"No hay una sola encuesta, ni de las publicadas, ni de las no publicadas, que no diga que el PP ganará con gran diferencia", ha expresado en diversas ocasiones.

Para Almeida, los 'populares' tienen "prácticamente garantizado ser la lista más votada y teniendo esa mayoría amplia que tenga un Gobierno estable".

También forma parte de la tradición de los actos oficiales por la patrona de Madrid la comparecencia de los cargos políticos ante la prensa. En esta ocasión la cita con los medios se verá marcada por ser la última antes de los comicios municipales y, en concreto, por el baile de nombres dentro del PSOE ante potenciales candidatos.

En todo caso, el PSOE abrirá el periodo de presentación de candidaturas de forma oficial de cara a las primarias el 21 de noviembre y la elección del candidato o candidata se dará a conocer en diciembre.