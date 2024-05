Almeida responde a Puente que el PSOE es "insuperable en la ingesta de determinadas sustancias"

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido este martes al ministro de Transportes, Óscar Puente, que el PSOE es "insuperable en la ingesta de determinadas sustancias", al aludir el líder socialista a la toma de 'gin-tonics' por parte de los miembros del PP.

"Desde luego en la ingesta de determinadas sustancias el Partido Socialista es insuperable y lo ha demostrado. Además, tenemos el caso, por ejemplo, de Tito Berni o tenemos el caso de los ERES donde todos éramos conscientes de en qué se gastaban el dinero de los andaluces", ha aseverado el alcalde en declaraciones a los periodistas desde La Nave de Villaverde.

Así, considera que en la ingesta de sustancias es "muy difícil competir con algunas personas" del PSOE, además de criticar que cuando Puente intenta utilizar el sentido del humor, "no tiene gracias alguna".

"No le pagamos para que se haga gracioso ni para que sea lo ocurrente ni para que tuitee. Le pagamos para que arregle los problemas de Cercanías. En algún momento tendrá que asumir que el problema de Cercanías en Madrid no corresponde a los asesores del PP ni corresponde a si se come o no mucha fruta", ha censurado el alcalde de Madrid.