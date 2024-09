MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este martes que se reunirá con los portavoces de la oposición cuando elabore los próximos presupuestos municipales y ha pedido mantener un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Le pido a Reyes Maroto que le transmita a Pedro Sánchez que no tienen que pasar cinco años para que se reúna con el alcalde de Madrid, que el alcalde de Madrid ha pedido reuniones con Pedro Sánchez y que no tuve ni siquiera respuesta a esa petición de reunión. Es una descortesía por parte del presidente del Gobierno, que yo no tardé cinco años en darle una reunión a Reyes Maroto", ha censurado el regidor en declaraciones a los medios de comunicación desde un campo de fútbol de Ciudad Lineal.

Así, ha subrayado que los ciudadanos de la capital de España merecen "un respeto" por parte de Sánchez, a la vez que ha criticado que Maroto esté haciendo "seguidismo del delegado del Gobierno".

"Está diciendo que quiere reunirse conmigo. Yo digo que me reúno para hablar de cuestiones concretas y no para tratar de sacar una foto, por tanto, lo que planteo a los portavoces de los grupos municipales es que donde se plasman las políticas públicas es en el presupuesto", ha afirmado Martínez-Almeida.

De esta forma, ha detallado que el Gobierno municipal está elaborando el proyecto de presupuestos y que, cuando se produzca su aprobación inicial por parte de la Junta de Gobierno, convocará a los portavoces de los grupos "para tratar de que sean los mejores presupuestos posibles".

"Creo que es el momento adecuado para no hacer reuniones que sean simplemente para sacar una foto, sino reuniones que sean productivas para todos los madrileños y creo que ese momento es el adecuado para que nos podamos reunir, nos podamos sentar y podamos poner todas las propuestas", ha insistido.