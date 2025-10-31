Almeida se reunirá la próxima semana con gobernantes y empresarios en Buenos Aires y participará en la Asamblea de UCCI

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se reunirá la próxima semana en Buenos Aires (Argentina) con mandatarios, empresarios, inversores y estudiantes y participará en la XXI Asamblea General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El objetivo de este viaje institucional es "fortalecer la cooperación bilateral entre Madrid y la capital argentina", además de presidir la Asamblea General y el Comité Ejecutivo de la UCCI, justo un año antes de la celebración en Madrid de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

La primera cita de Almeida será el lunes con el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Jorge Macri. Juntos participarán en un encuentro empresarial sobre desarrollo económico, innovación y futuro, organizado por la CABA y la Fundación Internacional por la Libertad (FIL), donde también estarán presentes representantes de la Cámara de Comercio Hispano-Argentina.

El Consistorio madrileño recuerda que la FIL fue creada en octubre de 2002 por iniciativa de un grupo de intelectuales y representantes de centros de pensamiento de ambos lados de Estados Unidos, Iberoamérica y Europa, bajo el impulso del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Su misión principal es promover y defender los principios fundamentales que sustentan la democracia, la libertad y la prosperidad.

La jornada concluirá con un encuentro con los organizadores e invitados del XV Foro ABECEB, que comenzará al día siguiente, el 4 de noviembre, bajo el lema 'Chat ABECEB: todas las respuestas que necesitas para hacer negocios en esta nueva era'.

Este encuentro reunirá a destacados líderes regionales para debatir "los principales desafíos que enfrenta el mundo actual en un escenario marcado por la incertidumbre, la transformación tecnológica y las tensiones geopolíticas". El foro se presenta como una oportunidad clave para reflexionar sobre el rol que América Latina puede desempeñar en el nuevo orden internacional.

La agenda del martes 4 de noviembre comenzará con una rueda de prensa de Macri y Almeida, donde darán cuenta de acuerdos alcanzados en beneficio de ambas capitales. A su término, el madrileño participará en un acto de presentación del sistema integrado de movilidad de CABA y, posteriormente, en otro sobre proyectos de regeneración y nuevos desarrollos urbanos de la ciudad de Buenos Aires. En este último, Almeida visitará espacios como el autódromo, de F1 y moto GP, la Villa Olímpica, el Parque Roca y Torre Espacial.

UCCI

Ya el miércoles, 5 de noviembre, Martínez-Almeida participará en un encuentro profesional entre el sector turístico de Madrid y Buenos Aires, así como del sector de transporte aéreo y agencias de viaje. Este acto se enmarca en el convenio de promoción turística suscrito entre ambas ciudades en Fitur 2025.

Cuando finalice mantendrá un encuentro con estudiantes de la Universidad Austral en el campus de este centro. Al día siguiente, jueves 6 de noviembre, Almeida participará en la XXI Asamblea General de la UCCI, que se presenta bajo el lema 'Ciudades Iberoamericanas: talento que transforma, innovación que impulsa'.

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el encuentro reunirá a 23 ciudades iberoamericanas, entre las que se encuentran representantes políticos de las ciudades de Buenos Aires, Madrid, Andorra la Vella, Asunción, Cádiz, Lima, Montevideo, Quito, Santo Domingo, San José, San Juan, San Salvador, Santiago y Tegucigalpa, junto a representantes de Bogotá, Lisboa, Ciudad de Panamá, Ciudad de Guatemala, La Habana, La Paz, Sucre, Brasilia y São Paulo. Previamente al encuentro, el 5 de noviembre se desarrollará el LVI Comité Ejecutivo de la organización, cuyas propuestas serán elevadas a la Asamblea.

La Asamblea General de la UCCI debatirá los objetivos comunes de los gobiernos locales con el propósito de definir los nuevos ejes de trabajo del organismo para los próximos años.

En paralelo y organizado por UCCI y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la capital argentina celebrará el 'Foro Ciudades Iberoamericanas: diálogo, integración y acción por un futuro común', una cita que reunirá a más de 200 líderes, alcaldes, expertos y representantes de organismos internacionales, quienes debatirán sobre desarrollo sostenible, la innovación digital, la inclusión social, la cultura y la acción climática como ejes del futuro urbano en la región.